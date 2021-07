Ideen für mehr Verkehrssicherheit : CDU Issum schlägt Kreisverkehr an der Nieukerker Straße vor

Den Kreisverkehr in Sevelen führt die CDU Issum als gutes Beispiel an, wie schwere Unfälle in Zukunft verhindert werden können. Foto: Bianca Mokwa

Issum Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen an der Kreuzung zwischen Sevelen und Nieukerk. Die guten Erfahrungen mit dem „Hexenkreisel“ am Bisselshof sollen noch einmal deutlich machen, wie sinnvoll ein Kreisverkehr als langfristige Lösung ist.

Wieder gab es einen schweren Unfall an der Kreuzung Nieukerker Straße zwischen Sevelen und Nieukerk an der L 362. Den nimmt die Issumer CDU zum Anlass und stellt einen Antrag zur Überprüfung der Verkehrssicherheit an dieser Stelle. Immer wieder komme es an den schräg zulaufenden Straßen zu Gefahrensituationen, erklärt CDU-Fraktionssprecher Gerd Stenmans. Oft spiele auch die Nicht-Einhaltung der vorgeschriebenen Geschwindigkeit eine Rolle, so die CDU in ihrem Antrag. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, zu handeln.