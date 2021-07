Lüllingen rüstet auf : Gelderns Sirenennetz ist komplett

Geldern Bisher wurden die Einwohner in Lüllingen über eine mobile Sirene gewarnt. Ab sofort übernimmt diese Aufgabe eine hochmoderne Anlage am Feuerwehrhaus.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion darüber, dass die Flutopfer nicht schnell genug gewarnt werden konnten, kommt die Nachricht aus Geldern gerade recht: Mit der Sirenenanlage, die an den Neubau des Feuerwehrhauses in Lüllingen geschraubt wurde, verfügt Geldern nun über ein flächendeckendes Sirenennetz neuester Generation. Installiert wurden sieben Anlagen in Geldern und Veert, zwei in Walbeck sowie je eine in Lüllingen, Kapellen, Aengenesch, Hartefeld, Vernum und Pont.