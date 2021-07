Musik in Straelen : Annie und Ben mit Pop und Soul

Straelen Im Innenhof des Hotels „Straelener Hof“ gibt es am 6. August ein Konzert. Die Eintrittskarten sind beim Kulturring Straelen erhältlich.

Anita Mysor am Mikrofon und an der Gitarre und Ben Hantke am Piano wissen aus ihrer langen Live-Erfahrung in verschiedenen Bands ganz genau, wie sie das Publikum am Niederrhein mit ihren Interpretationen der alten Songs fesseln können. Um die ohnehin gemütliche Atmosphäre hervorzuheben, wird der Innenhof des Hotels entsprechend illuminiert. Dank der Musik, des Lichtes und der Bewirtung durch den „Straelener Hof“ darf sich das Publikum auf einen Sommerabend in stimmungsvoller Atmosphäre freuen.