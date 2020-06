Kritik an Maßnahme gegen Corona-Pandemie : Vernumer wollen ihr Brunnenwasser zurück

Die Anwohner des Flachsbrunnens in Vernum hätten gerne wieder Wasser. So müssen sie es aus ihren Häusern herbeischleppen, um die Beete und Bäume zu gießen. Foto: Klatt

Vernum Seit Ostern plätschert im Flachsbrunnen in der Ortschaft kein Wasser mehr. Das macht es für die Anwohner unter anderem mühsamer, die Blumen und Bäume zu bewässern. Jetzt hat die Stadt aber ein Einsehen.

Die Bronzefrau auf dem Mäuerchen des Flachsbrunnens in Vernum könnte mit dem Becken derzeit nichts anfangen. Auch für Linus, Pelle, Ida und Svea bietet der Brunnen aktuell höchstens das halbe Vergnügen. Mit den Füßen im kühlen Nass plantschen ist nicht möglich. Und die Frau müsste ihr Bündel Flachs woanders einweichen. Denn der Flachsbrunnen in Vernum ist seit Wochen trocken. Und darüber ärgern sich die kleinen und großen Anwohner.

Seitdem ist der Brunnen trocken, der über die alte Tradition der Leinengewinnung in der Ortschaft informiert und neben einer Wiese steht, auf der laut Jacobs einst in einer Kuhle der Flachs eingeweicht („verrottet“) wurde. Damit entfällt nicht nur das Wasserspiel für die Kinder aus der Nachbarschaft. Das macht auch manches für die Erwachsenen mühsamer.

Die Alternative wäre, die Begonien, Petunien und Bodendecker, die derzeit auf den Beeten stehen, vertrocknen zu lassen. Aber das will niemand aus der Nachbarschaft. Außerdem kommen sie gerne der Bitte der Stadt nach, auch die Linden entlang der K 34 zu bewässern. Gerne sähen sie es aber, wenn das Wasser möglichst bald wieder flösse, um die Arbeit zu erleichtern und den Aufenthalt am Flachsbrunnen wieder etwas angenehmer zu machen.

Insgesamt hält Jacobs, genau wie viele andere seiner Nachbarn, solche Maßnahmen wie das Wasserabdrehen für den Brunnnen „auch in dieser Krisensituation für übertrieben“. „Wenn die Stadtverwaltung mit dem Abschalten der Brunnen die Ansteckungsgefahr vor Corona-Infektionen mindern möchte, müsste sie damit nicht auch den Holländer See und den See am Krankenhaus vor ruhesuchenden Bewohnern schützen?“, fragt er sich.

Einige Male hat sich der Vernumer schon an die Verwaltung gewandt. Bisher, so Jacobs weiter, seien alle Versuche, sie umzustimmen, gescheitert.

Doch am Freitagmorgen kam gute Kunde aus dem Rathaus. Die Rheinische Post hatte sich nach dem Treffen mit den Vernumern bei der Stadtverwaltung erkundigt, ob denn in diesem Falle keine Abhilfe möglich sei. Ist sie. Stadt-Pressesprecher Herbert van Stephoudt teilte am Vormittag mit, dass am Flachsbrunnen das Wasser wieder angestellt werden kann. Jetzt darf der kleine Wasserfall in dem Brunnen wieder sprudeln.