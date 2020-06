Dorfspaziergang in Corona-Zeiten : Issum ist total unkompliziert

Ob man das Paradies in Issum findet? Auf jeden Fall gibt es bei Sandra Gerundt jede Menge Blumen für das eigene Zuhause und natürlich zum Verschenken. Foto: Bianca Mokwa

Issum Kein Rundgang durchs Altbierdorf, ohne an der Diebels-Brauerei vorbeizuflanieren. Wer den Ort aber richtig kennen lernen will, sollte mit den Issumern ins Gespräch kommen. Sie wissen den Weg zu den besten Plätzen.

Berlin ist eine Reise wert, Issum auf jeden Fall auch. Das bestätigen nicht nur diejenigen, deren Herz für das Altbierdorf schlägt, sondern auch diejenigen, die nur einmal in der Woche da sind, auf dem Markt. Vielleicht ist auch deswegen Donnerstag der perfekte Tag, um dem Ort einen Besuch abzustatten und einen Dorfspaziergang zu wagen.

Ausgangspunkt ist der Wochenmarkt, der donnerstags stattfindet. Weil man sich nicht selbst loben soll, gibt es die lobenden Worte von den Frauen am Obst- und Gemüsestand. „Nette Kunden, total unkompliziert“, beschreibt Renate Leuker vom Baumanns-Stand aus Walbeck die Issumer. Ihre Kollegin Ilse Pahlisch bietet derweil frischen Spargel und Erdbeeren an. Die frischen, regionalen Sachen, genau das mögen die Issumer, verraten die beiden.

Ein Besuch im Rathauspark lohnt sich. Es gibt nicht nur eine schöne gepflegte Anlage, sondern auch Skulpturen. Foto: Bianca Mokwa

Info Mehr über den Ort erfahren Anlaufstelle Das Tourismus-Büro der Gemeinde Issum hat die Adresse Herrlichkeit 7-9. Geöffnet Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr und Sonntag 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr.

Der Wochenmarkt bietet alles, was man braucht, sagt Heidrun Aßbrock, die gerade ihre Einkäufe in der Fahrradtasche verstaut. Neben Obst und Gemüse gibt es auch Brot und Backwaren, einen Metzgerstand, Wild und Geflügel, Blumen, einen Kleiderstand und Hundefutter. Auch der rote Sparkassenbus ist an diesem Morgen angerollt. Die Filiale hat seit Kurzem geschlossen.

„Der Markt ist auch wichtig“, sagt Heidrun Aßbrock. Gerade in Zeiten von Corona wollen die Leute gerne an der frischen Luft einkaufen. Es ist halb zehn, und langsam wird es immer voller, aber nicht zu voll. Alle tragen ihre Mund- und Nasenmasken und halten Abstand. Das ist auf dem großzügigen Platz An de Pomp kein Problem.

Gerade in Corona-Zeiten ist das frische Angebot des Issumer Wochenmarkts besonders gefragt. Foto: Bianca Mokwa

Aus dem Stegreif weiß Heidrun Aßbrock, was Besucher sich auf jeden Fall noch im Ort anschauen sollten. „Die Herrlichkeit“, schlägt sie vor. Das ist der Sitz des Rathauses mit dem schön angelegten, kleinen Park. Bei dem Rundgang durch die Straßen sollte man die Augen nach den historischen Häusern offen halten. Dann ist da noch die versteckte ehemalige Synagoge in der Kapellener Straße. „An der Fleuth entlang und einen Ausflug in die Leucht“, empfiehlt sie abschließend all denen, die vom Spazierengehen nicht genug bekommen können. Außerdem ist da noch das His-Törchen mit den wechselnden Ausstellungen. „Es wird viel geboten, obwohl es so ein kleiner Ort ist“, fasst sie zusammen. Bei so viel Programm macht es Sinn, sich ein kleines Frühstückspaket auf dem Markt zusammenzustellen.

Wenn man den Wochenmarkt Richtung Gelderner Straße verlässt, läuft man direkt auf den Issumer Blütenzauber zu. Seit drei Jahren gibt es das Blumengeschäft von Sandra Gerundt an dem Standort, vorher war es auf der Schulstraße. Sie wohnt in Kevelaer, ist aber in Issum aufgewachsen. Was Issum von anderen Orten unterscheidet? „Die Menschen“, sagt sie. „Du gehst hier einkaufen, und wenn du von hier kommst, bist du nicht unter einer Stunde wieder aus dem Laden heraus“, sagt sie lachend. Man kennt sich halt. In Issum gibt es viele Vereine, es wird viel gefeiert, es gibt die zwei Grundschulen im Ort, einige Kindergärten und viele Orte, an denen man sich freundlich begegnet. Vielleicht kommt daher auch der Werbeslogan „Freundliches Diebels“. Und klar, wer an Issum denkt, der denke auch an die Brauerei, sagt die Inhaberin des Blumenladens. Eine Brauereibesichtigung, die sei schon obligatorisch.

Vera Nabbefeld vom Tourismus-Büro weiß, was man sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen sollte. Foto: Bianca Mokwa

Allerdings leider im Moment Corona-bedingt nicht möglich, heißt es von „Wir sind Diebels“. Die Initiative ist mittlerweile eine feste Größe im Dorf und will die Marke wieder nach vorne bringen. Ob Karnevalszug oder Schützenfest, die Unterstützer von „Wir sind Diebels“ sind mit dabei. Auch die Wiederbelebung des Lokals „Diebels live“ sei momentan noch auf Eis gelegt. Die Gastronomie habe es momentan ohnehin nicht so leicht, sagt Thomas Engelsiepen von „Wir sind Diebels. Er blickt aber optimistisch in die Zukunft.

Geballte Informationen, mit Jahreszahlen und Hintergrundwissen, die gibt es beim Tourismus-Büro der Gemeinde Issum. Vom Wochenmarkt am Platz An de Pomp, mit dem Frühstückspaket unter dem Arm, sind es nur zwei Minuten bis dort. Vera Nabbefeld von der Touristen-Information empfiehlt den Besuchern gleich noch einen Spaziergang durch den Laubengang am Rathauspark. Der ist 80 Meter lang und ein grünes Schmuckstück. Auf der anderen Seite kommt man an der Brüder-Grimm-Schule aus und ist mit wenigen Schritten am Weißen Häuschen an der Neustraße. In der Zeit vor Corona fanden dort allerlei Lesungen, Näh-Nachmittage und andere besondere Veranstaltungen statt. Aber auch so ist das Haus sehenswert, klein und besonders. Ebenfalls von außen ein tolles Bild gibt die Herrlichkeitsmühle ab. Aktuell kann man einen virtuellen Mühlenrundgang machen, wenn man auf die Internetseite geht.

Zurück zum Platz An de Pomp. Wenn die Marktleute ihre Stände zusammengeräumt haben, sollte man sich noch ein paar Minuten Zeit nehmen. Künstlerin Marion Ruthardt hat zwei gegenüberliegende Häuserfassaden in öffentliche Kunstwerke verwandelt. Es lohnt sich, die Details anzuschauen und das ein oder andere Erinnerungsfoto zu schießen.