Attraktion in Straelen : „Alltagsmensch“ Bofrost-Mann ist wieder an seinem Platz

Straelen Die Straelener hatten ihn vermisst, doch jetzt steht er wieder an seinem gewohnten Platz auf dem Straelener Marktplatz: die beliebte Betonfigur des Bofrost-Manns aus der „Alltagsmenschen“-Reihe der Künstlerin Christel Lechner.

Nachdem die Figur Anfang März Opfer von Vandalismus geworden war, übernahm Bofrost kurzfristig die Kosten, damit die Straelener nicht allzu lange auf den Alltagsmenschen am Markt verzichten mussten. „Wir haben uns über diese schnelle und unbürokratische Unterstützung sehr gefreut“, sagt Uwe Bons vom Straelener Stadtmarketing. Leider sei im Januar auch der Alltagsmensch „Schütze Johannes“ an der Kreuzrinne mutwillig beschädigt worden. Auch hier konnte durch das persönliche Engagement eines Straeleners zügig die Rückkehr des Alltagsmenschen an seinen angestammten Platz organisiert werden. Bons: „Dass nun Bofrost ebenfalls in dieser Situation eingesprungen ist, zeigt uns umso mehr die Verbundenheit des Unternehmens mit dem Standort und der Stadt Straelen.“