Kommunalwahl im Gelderland : Freie Wähler aus Straelen nominieren ihre Kandidaten

Auf dem Bild sind nur einige der Kandidaten zusehen, da laut Corona-Verordnung nur maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. Foto: Maro

Straelen Auf einer Versammlung in der Mensa der Bofrost-Halle besetzte der Verein die Plätze in den Wahlbezirken und auf der Reserveliste. Der Altersdurchschnitt liegt bei 48 Jahren. Leitlinien wurden verabschiedet.

In Zeiten von Corona bedarf es ausgefallener Lösungen. Musste die für den 4. April vorgesehene Wahlversammlung noch auf Grund der Hygienevorschriften abgesagt werden, so haben die Freien Wähler in Straelen ihre Wahlversammlung nun in der Mensa der Bofrost-Halle nachgeholt. So war gewährleistet, dass der Abstand zwischen den Tischen – jedes wahlberechtigte Mitglied hatte einen eigenen Tisch – groß genug war. Als Versammlungsleiter bestimmten die Mitglieder den von Freien Wählern, SPD, FDP und GO/Grünen unterstützten unabhängigen Bürgermeisterkandidaten Bernd Kuse, der souverän durch die etwa dreistündige Versammlung führte.

Es ging darum, die Kandidaten für die 16 Straelener Wahlbezirke und die Reihenfolge der Reserveliste zu wählen. Auf den ersten zehn Plätzen der Reserveliste wurden Michael Traurig, Stephan Heintze, Christian Schimanski, Günter Pasch, Christian Gier, Manfred Grandt, Carmen Heintze, Rene Gärtner, Katrin Reintjes und Beate Fackendahl-Körber gewählt.

Die Freien Wähler sehen sich als lokale Wählergruppe unabhängig von jeder Bundes- oder Landespartei agieren. Als Besonderheit erwähnen sie die Mischung aus Jung und Alt und die Quote an Frauen. Während die jüngste Kandidatin 30 Jahre alt ist, ist der älteste Kandidat 74 Jahre. Damit sei ein breites Altersspektrum abgedeckt. Dies sei auch daran zu erkennen, dass der Altersdurchschnitt aller Kandidaten bei etwa 48 Jahren liegt. Vor sechs Jahren bei der Kommunalwahl lag er bei 45 Jahren. Die Quote der Kandidatinnen liege zwar leider nur bei etwa 40 Prozent, das sei aber immerhin über dem Durchschnitt anderer Parteien.

Als politische Leitlinien für die Kommunalpolitik beschlossen die Freien Wähler neben einer Präambel, die die generelle Ausrichtung der Freien Wähler beinhaltet, auch Aussagen zu den wichtigsten Themenfeldern in der Kommunalpolitik, welche in den kommenden Wochen über die Medien und in persönlichen Gesprächen vorgestellt werden. „Es hat sich gezeigt, dass politische Leitlinien besser sind als konkrete Forderungen für die kommenden fünf Jahre“, so der Vereinsvorsitzende Stephan Heintze. Und weiter: „Die Finanzkrisen und Corona haben uns gezeigt, wie wichtig Leitlinien sind, an denen man auch in veränderten Situationen auf dem politischen Kurs bleiben kann. Diese Leitlinien sind unser politischer Kompass.“