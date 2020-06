Gesundheitsamt und Polizei im Einsatz : Kreis und Stadt testen Leiharbeiter auf Covid 19

Corona-Tests an der Sammelunterkunft Hartefelder Dorfstraße: Kreisgesundheitsamt, Ordnungsamt und Polizei sind im Einsatz. Foto: hvs Foto: Stadt Geldern/Herbert van Stephaudt

Geldern Seit Freitagmorgen testet das Gesundheitsamt des Kreises Kleve in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Geldern zahlreiche Leiharbeiter, die in Sammelunterkünften untergebracht sind und in den Niederlanden arbeiten, auf Covid19. Getestet wird in Sammelunterkünften in zwei Gelderner Ortschaften.

Untergebracht sind dort südosteuropäische Leiharbeiter, die unter anderem in der niederländischen Fleischindustrie und in niederländischen Großgärtnereien arbeiten. Der Kreis Kleve hatte die Stadt Geldern am Mittwochnachmittag über die bevorstehenden Testungen informiert. Bürgermeister Sven Kaiser war am Freitagmorgen bei den Testungen an einer Unterkunft ebenfalls vor Ort.

Nicht getestet wird in Unterkünften des Schlacht- und Zerlegebetriebs Heinrich Manten in Pont. Dort waren bereits Mitte Mai alle 424 Mitarbeiter auf Covid19 getestet worden. Alle Labor-Ergebnisse aus den Corona-Tests waren negativ. Der Kreis Kleve hatte damals aufgrund eines entsprechenden Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW in zwei Schlachtbetrieben im Kreisgebiet Covid-19-Tests durchgeführt. Ebenso kann das Ordnungsamt der Stadt Geldern die einwandfreie Unterbringung der Manten-Mitarbeiter bestätigen. Auch Saisonarbeitskräfte Gelderner Garten- und Landwirtschaftsbetriebe sind nicht von den Corona-Tests am Freitagmorgen betroffen.