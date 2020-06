Folgen eines Feuers in Geldern : Klasse der Adelheidschule muss nach Brandschaden umziehen

Den Weg der Flammen erläuterte Hans-Willi Lackmann, Leiter der Gelderner Bauordnungsabteilung (re.) Bürgermeister Sven Kaiser. Foto: Stadt

GELDERN Einen Umzug innerhalb der St.-Adelheid-Grundschule muss etwa die Hälfte der Kinder der Klasse 2a bewältigen. Ihr Klassenraum wurde am 23. Mai durch einen Mülltonnenbrand an der Seite zum Gelderner Parkbad so stark beschädigt, dass dort vorläufig kein Unterricht mehr stattfinden kann.

Die entstandenen Schäden nahm Bürgermeister Sven Kaiser in Augenschein und ließ sich durch Hans-Willi Lackmann von der Bauordnungsabteilung und Hausmeister Michael Thiele die Folgen des Brandes erläutern.

Die Mülltonnen, deren Standort sich außerhalb der Schule unter einem Gebäudevorsprung befindet und der zudem durch einen Zaun und ein abgeschlossenes Tor gesichert ist, wurden vermutlich mutwillig in Brand gesteckt – mit erheblichen Folgen. Kaiser: „Das Feuer entzündete die darüber liegende Dämmung an der Fassade des Obergeschosses. So wurde auch der über dem Brandherd liegende Klassenraum massiv beschädigt, weil die enorme Hitze die Fensterscheiben zerstörte. Dabei haben wir noch Glück gehabt, weil die Klasse daneben nur leicht verschmutzt wurde.“

Von einem größeren Schaden berichtet Rainer Scholten vom Amt für Liegenschaften und Hochbau: „Die Fensterscheiben der Mädchentoiletten sind zerborsten. Dadurch gelangte der Rauch ins Gebäude. Die enorme Hitze zerstörte einen großen Teil der Einrichtung. Das gilt auch für Material, das in benachbarten Abstellräumen aufbewahrt wurde“, so Scholten.

Vorgesehen ist nun, dass das auf Brandsanierungen spezialisierte Unternehmen Koppers aus Kevelaer alle notwendigen Arbeiten durchführt. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Da die Mädchentoiletten vorübergehend nicht mehr nutzbar sind, wurde ein Toilettenwagen aufgestellt. Die Sanierungen, deren Verlauf mit der Adelheid-Schule abgestimmt wurde, nehmen voraussichtlich noch bis zum Ende der Herbstferien in Anspruch.

Die Brandstiftung ereignete sich am 23. Mai gegen 23.15 Uhr. Nach ersten Ermittlungen ging die Kriminalpolizei davon aus, dass das Feuer von einer Gruppe Jugendlicher gelegt wurde. Zeugen sahen kurz vor der Tat ein etwa 15 bis 18 Jahre altes Mädchen mit langem, dunkelbraunem Haar auf dem Verbindungsweg zwischen der Schule und dem Friedrich-Nettesheim-Weg stehen. Sie wurde als äußerst nervös beschrieben. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke, dunkelblauen Jeans und einem dunkelgrauen Pullover. Kurz nach Entdeckung des Brandes hielten sich auf einer Holzbrücke im Park neben dem Verbindungsweg zwei Personen auf. Sie sollen zwischen 18 und 20 Jahren alt sein. Eine Person sei circa 1,85 bis 1,90 Meter groß und schlank. Die zweite Person soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur sein.

Neue Erkenntnisse, so teilte die Kreispolizeibehörde am Donnerstag auf Anfrage mit, gebe es nicht. Auch nicht darüber, ob diese Gruppe eventuell verantwortlich ist für eine Brandstiftung, zu der es am 22. Mai an der Liebfrauenschule in Geldern kam.