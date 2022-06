Empfang für Gartenbau-Repräsentantin : Straelens Blumenmädchen zu Gast bei Landgard

Straelen Marie van Bebber wird in ihrem Amtsjahr als Gartenbau-Repräsentantin von der Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ des Gartenbauvermarkters unterstützt.

Einen Empfang für das zehnte Straelener Blumenmädchen hat es im Foyer der Landgard-Zentrale und Deutschlands einziger Blumenversteigerung Veiling Rhein-Maas in Herongen gegeben. Im festlichen Kleid mit Schärpe stattete Marie van Bebber als Straelener Blumenmädchen Landgard einen Besuch ab. Dirk Bader, Vorstand der Landgard eG, gratulierte ihr zu ihrer neuen Funktion – standesgemäß mit einem Blumenstrauß.

Seit ihrer offiziellen Amtseinführung auf dem Frühlings-Blumenmarkt am 7. Mai in Straelen gibt Marie van Bebber dem Straelener Gartenbau ein Jahr lang ein Gesicht. Die von Landgard gegründete Initiative „Blumen – 1000 gute Gründe“ wird sie dabei während ihrer gesamten Amtszeit begleiten und bei ihren vielen Auftritten mit Blumen ausstatten. So zeigt Marie van Bebber als strahlende Botschafterin für den Straelener Gartenbau bei jedem ihrer Auftritte, dass es 1000 gute Gründe für Blumen und Pflanzen gibt.