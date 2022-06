White Table Dinner war ein großes Erfolg : Aldekerk zelebriert seine weiße Nacht

Aldekerk Bei bestem Wetter war das White Table Dinner wieder ein großer Erfolg, bis Mitternacht feierten die Aldekerker ganz in weiß. Der Termin steht für 2023 steht bereits fest.

Die dank der Zustimmung von Pfarrer Lüken und dem Kirchenvorstand möglich gewordene Anordnung von einigen Tischreihen auf dem Kirchplatz erwies sich als sehr gut. Das Wetter spielte mit, die weiß gekleideten und bestens gelaunten Gäste sorgten für das stimmungsvolle Ambiente. Nach der Eröffnung durch die Vorsitzende des Heimatvereins Irmgrid Bappert und die Grußworte der stellvertretenden Bürgermeisterin Renate Fürtjes sorgte der Chor KaJufür die musikalische Unterhaltung. Ein Highlight war der Vortrag des Aldekerker Heimatliedes, das Willi Gielen im Jahr 1983 geschrieben hatte. Allerdings hatte er die Melodie bisher nur im Kopf. Karl Hammans setzte Text und Musik in Noten, so dass der Chor und alle Anwesenden das Heimatlied singen konnten. Bei so viel unbeschwertem Feiern sollte nicht vergessen werden, dass viele Menschen unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Von der Gebühr für jeden reservierten Platz geht ein Euro an eine Spendenaktion für die Ukraine. Die genaue Summe wird noch bekannt gegeben. Für den Heimatverein und das Orgateam war die Veranstaltung wieder ein voller Erfolg. Deshalb wurde am nächsten Tag der Termin für das 4. Aldekerker White Table Dinner festgelegt: Es findet am 17. Juni 2023 statt.