Fußball : SV Straelen ist weiter auf Trainersuche

Netzwerker Kevin Wolze gibt künftig an der Römerstraße den Ton an. Der 32-Jährige beendet nach einem erneuten Kreuzbandriss seine aktive Laufbahn und wird Sportlicher Leiter des SV Straelen. Foto: Herbertz/Imago Foto: IMAGO/Nico Herbertz/IMAGO/FVN / Nico Herbertz / MSV Duisburg

Straelen Wunschkandidat Thomas Brdaric hat dem Regionalligisten abgesagt und geht nach Indien. Eine heiße Spur führt jetzt zu Sven Schuchardt, der lange für Borussia Mönchengladbach tätig war. Kevin Wolze ist Sportlicher Leiter.

Indien statt Römerstraße – Thomas Brdaric bleibt ein Weltenbummler. Der ehemalige Nationalstürmer hat im letzten Moment ein Angebot des Fußball-Regionalligisten SV Straelen ausgeschlagen und wechselt zu einem Verein namens Chennaiyin FC, in der abgelaufenen Saison Tabellenachter in der Indian Super League.

„Ich hatte rund vier Wochen lang mit Thomas Brdaric verhandelt. Ein entsprechender Vertrag war ausgehandelt und lag zur Unterschrift bereit. Aber natürlich müssen wir diese Entscheidung akzeptieren“, sagt Präsident Hermann Tecklenburg. Dem Verein läuft allmählich die Zeit etwas davon. In fünf Wochen (23. Juli) beginnt die neue Regionalliga-Saison, eine Woche später ist der SV Straelen im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten FC St. Pauli gefordert.

Sven Schuchardt war lange im Borussia-Park tätig. Foto: bmg

Info Pokalspiel gegen St. Pauli in der Duisburger Arena DFB-Pokal Inzwischen steht fest, dass der SV Straelen sein Heimspiel in der ersten Hauptrunde gegen den Zweitligisten FC St. Pauli in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena austrägt. Der genaue Termin steht noch nicht fest – die erste Runde ist für Freitag bis Sonntag, 29. bis 31. Juli, angesetzt. „Wir spielen in Duisburg. Der entsprechende Mietvertrag liegt vor mir, ich muss ihn nur noch unterschreiben“, sagt Hermann Tecklenburg.

Doch Tecklenburg gibt sich noch ganz gelassen. Am Samstag tritt der SV Straelen um 18 Uhr im Sportpark „De Hondskamp“ zu einem Freundschaftsspiel beim niederländischen Nachbarclub DEV Arcen an, der sein 100-jähriges Bestehen feiert. Gut möglich, dass dann der neue Trainer bereits an der Linie steht.

Eine heiße Spur führt nach Mönchengladbach. Sven Schuchardt, der in seiner aktiven Laufbahn als Mittelstürmer unter anderen für Fortuna Düsseldorf, den KFC Uerdingen und Eintracht Braunschweig auf Torejagd ging, war als Nachwuchstrainer von 2009 bis September 2020 im „Fohlenstall“ der Borussia im Einsatz. Unter anderen war der 49-Jährige zuletzt Cheftrainer der U 15-Junioren des Bundesligisten. Anschließend wechselte Schuchardt zum österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling, um die dortigen „Juniors“ an den Profibereich heranzuführen. Im Hinblick darauf, dass der SV Straelen einige vielversprecnende Talente verpflichtet hat, die noch am Beginn ihrer Laufbahn stehen, wäre Schuchardt sicherlich eine interessante Lösung. „Selbstverständlich haben wir uns parallel zu den Verhandlungen mit Thomas Brdaric auch mit möglichen Alternativen beschäftigt. Sven Schuchardt gehört zu diesem Kreis“, bestätigt Tecklenburg.

Der „Boss“ der Grün-Gelben hat in der Zwischenzeit auch noch andere Baustellen bearbeitet. So wird der Vertrag mit Jörg Schemberg, der sich in der Vergangenheit hauptamtlich um die Organisation des Regionalliga-Spielbetriebs inklusive der aufwändigen Sicherheitsbestimmungen gekümmert hat, nicht verlängert. „Die Aufgaben, beispielsweise die Zusammenarbeit mit Ordnungsamt und Polizei, werden wir auf mehrere Schultern verteilen. Unter anderen werden sich unsere Marketing-Mitarbeiterin Samira Berns und Marcel Peters, der ins Team-Management aufrückt, damit beschäftigen. Und ganz nebenbei sitze ich auch mit am Tisch“, so Tecklenburg.

Eine weitere wichtige Personalie ist inzwischen auch geklärt. Der Sportliche Leiter Rudi Zedi, der in der abgelaufenen Saison mehrfach auch als Interimstrainer seinen Mann gestanden hatte, wird den Verein zum 30. Juni verlassen. Sein Nachfolger steht bereits fest. In Zukunft laufen die Fäden bei Ex-Profi Kevin Wolze zusammen. Wie berichtet, hatte der 32-Jährige im Finale um den Niederrhein-Pokal gegen den Wuppertaler SV den zweiten Kreuzbandriss innerhalb eines Jahres erlitten und wird seine aktive Laufbahn beenden.

„Ich bin mir sicher, dass Kevin Wolze für die neue Aufgabe hervorragend geeignet ist. Er verfügt über ein riesiges Netzwerk und kennt entsprechend viele Spieler, die für den SV Straelen interessant sind“, so Tecklenburg. Falls bis dahin noch kein neuer Trainer gefunden sein sollte, soll Wolze am Freitagabend auch die erste Einheit leiten und die Mannschaft am Samstag nach Arcen begleiten.

In Sachen potenzieller Neuverpflichtungen bleibt der Präsident ebenfalls am Ball. Tecklenburg: „Wir benötigen noch zwei Verstärkungen für die Sechser-Position im defensiven Mittelfeld. Diese Suche steht zunächst einmal im Vordergrund.“ Hintergrund: Der Wechsel von Matona-Glody Ngyombo zum Ligarivalen RW Oberhausen steht schon längere Zeit fest, in dieser Woche hat außerdem Fabio Ribeiro einen Vertrag beim Regionalliga-Neuling 1. FC Bocholt unterzeichnet. Tecklenburg zu letzterer Personalie: „Fabio hatte bei uns keine Stammplatz-Garantie. Da dürften seine Chancen in Bocholt schon wesentlich besser stehen.“