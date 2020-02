„Best Christmas City“ : Preis für Straelens Aktionen zu Weihnachten

Straelen Straelen gehört zu den „Best Christmas Cities“ in Deutschland. Dieser Preis wurde bei der Messe „Christmasworld“ in Frankfurt verliehen.

Straelen ist einer der Sieger des Wettbewerbs „Best Christmas City“ und kann sich über einen 1000-Euro-Gutschein zur Anschaffung von Illumination und Dekoration freuen. Bei der Messe „Christmasworld“ in Frankfurt zählt die Verleihung der Preise für die „Best Christmas City“ zu den Höhepunkten. An diesem Wettbewerb können Städte teilnehmen, die ihre Besucher in der Advents- und Weihnachtszeit mit besonderen Dekorationen und Aktionen überraschen.