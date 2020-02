Mobilfunkversorgung ist noch ausbaufähig : Kampf den Funklöchern in Issum

Issum Von Vodafone und Deutsche Funkturm stehen in der Kommune jeweils drei Mobilfunkmasten. Trotzdem sind Gebiete unterversorgt. Die Idee eines Bürgers, einen Turm im Gewerbegebiet zu nutzen, lehnten die großen Anbieter ab.

Zum Telefonieren mit dem Handy muss Jürgen Klenovsek aus Issum nach draußen. Nicht freiwillig. „Es ist immer das gleiche. Der Anruf komm rein, dann geht nichts mehr“, sagt der Telekom-Kunde. Für ihn ist das Problem klar: „Der Bereich ist völlig unterversorgt“, sagt der Issumer. Mit „der Bereich“ meint er alles rund um die Luisenstraße, Bahnstraße und An de Krütpasch. Es sei übrigens kein reines Telekom-Problem. Sein Sohn wohnt nebenan und benutzt Vodafone. „Den betrifft es genauso“, sagt Klenovsek. Er gehörte zur Bürgerinitiative Deutsche Glasfaser, der den Ausbau in Issum vorantrieb. Das Nutzen von modernen Standards steht bei ihm ganz oben auf der Agenda. Für das Mobilfunknetz-Desaster rund um sein Zuhause hat er schon eine Lösung parat. Unweit von ihm ist das Gewerbegebiet. Dort betreibt das Unternehmen Gelsenwasser einen eigenen Funkturm, um mit den Fahrern kommunizieren zu können. Seine Idee: Telekom und Vodafone könnten den Turm nutzen und so eine bestehende Versorgungslücke schließen. Für das Unternehmen Gelsenwasser kam diese Idee nicht völlig überraschend. Dies sei sicherlich möglich, heißt es von der Pressestelle des Unternehmens Gelsenwasser. Allerdings haben weder die Deutsche Funkturm, die für die Telekom ausbaut, noch Vodafone Interesse. Beide beteuern, dass sie in Kürze selber Verbesserungen in Issum anstreben. Die Pläne von Vodafone: „Für das Jahr 2020 ist geplant, auch die dritte örtliche Mobilfunkstation in Issum mit LTE-Technik auszustatten. Diese Station befindet sich in Issum-Mitte (Josef-Diebels-Straße) und liegt nur circa 1,3 Kilometer von dem Gelsenwasser-Turm (Gewerbering 2) entfernt.“ Insgesamt gibt es drei Vodafone-Türme auf Issumer Gebiet. Neben der Josef-Diebels-Straße sind Standorte auf der Büllenstraße in Sevelen und der Rheurdter Straße in Oermten. Außerdem gibt es noch weitere Türme in den angrenzenden Kommunen (siehe Grafik).