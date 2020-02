Geldern wird bunt : Firma Westerheide hat Platz für Graffiti-Kunst

Geldern Wer sich künstlerisch ausleben möchte, kann das bei der Firma Westerheide tun. Diese bietet Fläche und Material für junge Graffiti-Künstler.

Die Fläche hat eine Größe von 4,70 mal 2,60 Metern. Eine Erweiterung auf die volle Fläche, inklusive der Mauer zum Betriebsgelände sei in Zukunft vorstellbar. Die Fläche befindet sich genau an der Kreuzung zum Eingang des Egmondparks Richtung Innenstadt. Eine Plane wird dabei neben der Firma an eine Wand gespannt und dort bemalt. Das erste Kunstprojekt wird in Kooperation mit dem Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern und Malermeister Matthias Deckers stattfinden. Dabei lernen die elf Schüler von Deckers in einem Workshop die Grundzüge von Street Art. Sie sprayen mit Sprühdosen ihr selbst entworfenes und erdachtes Motiv. Die Kunstwerke werden dann zwischen drei bis sechs Monate ausgestellt und dann von dem nächsten Künstler abgelöst, während das vorherige Kunstwerk eingelagert oder andernorts ausgestellt wird. Bei Erfolg des Kunstprojekts ist es durchaus angedacht, dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Ausstellung mit allen vorherigen Kunstwerken (zum Beispiel im Egmondpark oder bei den Straßenmalern) stattfinden wird. Stand jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass im zweiten Schritt des Kunstkursus der JVA Geldern das Kunstwerk der Schüler im Sommer ablösen wird. Start des Projekts ist am Samstag, 22. Februar, mit einer Übungsstunde der Schüler am Bollwerk. Die Vollendung des Kunstprojekts an der Firma Westerheide ist für den 7. März geplant.