Internationale Pflanzenmesse : Der Gartenbau setzt auf Nachhaltigkeit

Michael Bongers von Gasa Kevelaer. Das Unternehmen hat das Jahr 2020 gleich zu einem ganzen „Jahr der Nachhaltigkeit“ erklärt. Verstärkt bieten die Kevelaerer insektenfreundliche Pflanzen, etwa Wildblumenzwiebeln, an. Foto: Pellens

Gelderland Die Trends auf der Internationalen Pflanzenmesse in Essen sind eindeutig: Der Verzicht auf Plastik ist das große Thema. Umweltfreundliche Verpackungen und insektenfreundliche Pflanzenschutztechniken stehen im Mittelpunkt.

Nachhaltigkeit ist das große Leitthema, das den Gartenbausektor im Gelderland 2020 am meisten beschäftigen wird. Das war beim großen Jahresauftakt der Branche eindeutig erkennbar, der bei der Internationalen Pflanzenmesse alljährlich in Essen stattfindet. Zahlreiche Produzenten, Händler und Zulieferer aus dem Gelderland waren mit eigenen Ständen vertreten und zeigten ihre Neuheiten.

„Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns sehr“, bestätigte Andrea Velmans von Topfpflanzen Velmans. Das Unternehmen aus Kevelaer produziert Kräuter und Gemüsepflanzen, klassische Frühjahrs- und Sommerblüher sowie Weihnachtssterne. Der Fokus für 2020 liegt bei Velmans vor allem auf der Einführung von Recyclingmaterialien und im Verzicht auf Plastik. Sie werden einen Teil ihrer Kräuter und Gemüsepflanzen in Papiertöpfen kultivieren, die der Endkunde gleich mit ins Beet pflanzen kann. Plastiketiketten werden von Papierschildern abgelöst.

Überall zeigte der Blick über die Messe genau dieses Bild: Dinge wie geschlossene Bewässerungssysteme und Strom aus erneuerbaren Energien sind in vielen Betrieben bereits in den vergangenen zwei, drei Jahren umgesetzt worden. Nun steht die Suche nach umweltfreundlichen Verpackungen und insektenfreundlichen Pflanzenschutztechniken im Mittelpunkt. Bei den Pflanzenneuheiten wird auffallend häufig auf Robustheit gegenüber Wetterextremen und Schädlingen hingewiesen.

Ganz einfach ist die Einführung nachhaltiger Materialien nicht. Viele Pflanzenkulturen müssen über Wochen auf den Feldern Wind, Wetter, Gießwasser und Sonneneinstrahlung trotzen, wofür schnell abbaubare Töpfe, zum Beispiel aus Papier, schlicht nicht geeignet sind. Der Kevelaerer Großhändler Cox hat Töpfe aus Naturfaserwerkstoffen auf Basis von Sonnenblumenschalen entwickelt, die sich kompostieren lassen. Beetpflanzen-Produzent Frank Bosch aus Geldern setzt hingegen auf Töpfe aus Recycling-Kunststoffen. Die Topfproduzenten arbeiten mit Nachdruck an sinnvollen und bezahlbaren Neuentwicklungen, aber das braucht natürlich seine Zeit. Die Wucht, mit der das Thema gerade die Branche überschwemme, sei enorm, sagte ein Mitarbeiter eines Topfproduzenten. „Da wird sich noch einiges komplett ändern“, ist auch Frank Bosch überzeugt.

Der Pflanzengroßhändler Gasa Group Germany aus Kevelaer hat daher das Jahr 2020 gleich zu einem ganzen „Jahr der Nachhaltigkeit“ erklärt. Verstärkt bietet das Unternehmen insektenfreundliche Pflanzen, etwa Wildblumenzwiebeln, an, und entwickelt umweltfreundliche Präsentationsmittel. Manager Michael Bongers: „Es ist nicht so, dass das Thema Nachhaltigkeit für uns und die Branche überhaupt neu ist. Wir haben schon in den Jahren zuvor mit unseren Zulieferern und Kunden gemeinsam viele nachhaltige Produkte entwickelt. Doch jetzt ist die richtige Zeit, dieses Engagement nochmals zu verstärken und die Ergebnisse nach außen zu tragen, weil der Endkunde nach diesen Themen schaut.“