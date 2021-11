Beleuchteteter Marktplatz : In Hartefeld strahlt wieder ein Weihnachtsbaum

In Hartefeld strahlt wieder ein Weihnachtsbaum

Hartefeld Ehrenamtliche Helfer haben in einer gemeinsamen Aktion auf dem Marktplatz den Schmuck angebracht. Hans Glock verabschiedete sich in den Ruhestand.

In einer gemeinsamen Aktion haben Käthe Jansen als Baumspenderin und ehrenamtliche Helfer dafür gesorgt, dass auch in Hartefeld ein schön beleuchteter Weihnachtsbaum am Marktplatz zum ersten Advent erstrahlt. Nachdem der Stadtbauhof den Baum aufgestellt hatte, schritten Alfred Kisters, Peter und Hubert Voßen, Gregor Zörnig sowie Ortsbürgermeister Friedhelm Dahl zur Tat und installierten mit dem Hubsteiger der Gelderner Stadtgärtnerei die Weihnachtsbeleuchtung.