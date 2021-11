Baumgutscheinesind gefragt : Issum leistet sich „einen Wald“

Issum Die Baumgutscheine kamen so gut an, andere Städte wollen nachziehen. 100.000 Euro wurden aus der Gemeindekasse dafür zur Verfügung gestellt. Die Bürger hatten die Wahl zwischen Holzapfel, Hainbuche und Echter Mispel.

Mit den Steuerbescheiden waren auch Baumgutscheine verschickt worden. Die Aktion kam so gut an, dass sich am Ende so viele Eigentümer meldeten, dass fast 1000 Bäume verschenkt werden konnten. Gerechnet hatte man mit 100 bis 200, sagt Bauamtsleiter Jürgen Happe. Die Idee mit den Baumgutscheinen kam aus der Politik, angestoßen durch die immer mal wieder geführte Diskussion, ob es eine Baumschutzsatzung geben sollte oder nicht. Die Politik war sich einig, dass mit einer früher bestehenden Satzung kein einziger Baum gerettet werden konnte, weil es immer einen triftigen Grund gab, wenn ein Baum gefällt wurde. Der Vorschlag lautete am Ende, dass es sinnvoll sei dafür zu sorgen, dass in Zukunft mehr Bäume gepflanzt werden.