Aktion in Gellep-Stratum : Ein ganzes Dorf wird Weihnachtsmarkt

Krefeld Tolle Idee aus Gellep-Stratum: Die Stationen des Weihnachtsmarktes werden über das ganze Dorf verteilt; auch die Musik ist mobil, es gibt Angebote für Kinder und Erwachsene. Motto des Ganzen: „Weihnachtsmarkt to go“.

So kann man Corona ein Schnippchen schlagen: In Gellep-Stratum veranstaltet der Bürgerverein in diesem Jahr einen Markt in außergewöhnlicher Form. Das ganze Dorf verwandelt sich in einen Weihnachtsmarkt – Motto: „Weihnachtsmarkt to go“. Die Idee: Der Adventsmarkt findet nicht zentral an einem Ort statt; die Verkaufsstände sind verteilt, und auch Aktionen finden verteilt im Ort statt. „Wir haben uns Gedanken gemacht, wie in diesem Jahr ein Adventmarkt durchgeführt werden könnte“, erklärt Veronika Menne zum Ursprung der Idee; die Antwort lautete: „Lass uns die Sache unverkrampft und fröhlich anpacken, statt gar nichts zu machen.“ Das Ereignis findet statt am Samstag, 4. Dezember, 14 bis 19 Uhr. Die Veranstalter versprechen, dass weihnachtliche Dekorationen und Beleuchtung den Spaziergang durchs Dorf an diesem Tag zum Erlebnis machen.