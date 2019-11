B58 in Geldern-Pont : Traktor kippt bei Unfall auf die Seite

B58 in Geldern-Pont

Die Fahrt des Traktors endete in einer Kurve. Foto: Guido Schulmann

Geldern Ein Traktor mit Anhänger ist am Dienstag in einer Kurve umgekippt. Der 26-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Nach dem Unfall lag der Traktor mitsamt Anhänger auf der Seite in einem Grünstreifen: Am Dienstag um 10.20 Uhr hat ein 26-jähriger Fahrer auf der Venloer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das teilte die Polizei mit.

Der Fahrer wollte auf der B58 in Pont nach Links in die Straße Möhlendyck abbiegen, als der Traktor ins Rutschen geriet. Offenbar drückte der Anhänger so stark gegen den Schlepper, dass dieser auf die Seite kippte.