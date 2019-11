Neues Logo für Geldern entwickelt : Taschenmesser mit Geldern-Silhouette

Joachim Kastell, Denise Ullah und Wolfgang van den Brand mit dem neuen Geldern-Logo. Foto: Dirk Möwius

Geldern Für das neue Produkt entwickelten Wolfgang van den Brand und Joachim Kastell ein neues Logo für die Landlebenstadt.

Will man einen Gruß aus Geldern mit einem Geschenk verbinden, ist das Angebot bisher eher übersichtlich. Neu im Angebot ist ein Taschenmesser des Schweizer Herstellers Victorinox mit einer Geldern-Silhouette. Das Messer gibt es in der Standardgröße und in einer Mini-Ausführung, die man als Schlüsselanhänger verwenden kann.

Man bekommt das Taschenmesser auf der Hartstraße bei van den Brand Arbeitsschutz und Berufskleidung. Und wie bei so manchem Geldern-Projekt steckt auch Wolfgang van den Brand hinter der Idee. Denn als sein Lieferant Victorinox mit dem Angebot auf ihn zukam, war die Frage, was man für ein Motiv wählt. Eine spezielle Geldern-Silhouette, wie man sie in Aufklebern für Walbeck oder Kevelaer kennt, gab es nämlich bisher nicht. Mit Joachim Kastell vom Gelderner Unternehmen Art-Vertising fand van den Brand den kreativen Partner. Mühlenturm, Schloss Haag, die Pfarrkiche St. Maria Magdalena und die Villa von Eerde, heute das Stadtarchiv Geldern, sind zu sehen. Großen Anteil an der heutigen Version hatte zudem Denise Ullah, die bei ihrem achtwöchigen Praktikum bei Kastell dafür sorgte, dass die Proportionen auch stimmen. Die Silhouette findet man nicht nur auf dem Messer, es gibt auch Aufkleber zum Beispiel fürs Autos. Man müsse sich ja nicht immer nur zu Sylt bekennen.

Weitere Verwendungen sind denkbar. Van den Brand und Kastell sind dazu nicht nur im Gespräch mit der Stadt Geldern, die auch ihre grundsätzliche Zustimmung zu dem Projekt gegeben hatte. Sie würden das Logo auch Vereinen oder Unternehmen zur Verfügung stellen, natürlich nur bei entsprechender Absprache.