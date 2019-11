Baustelle in Geldern : Bahnhofstraße ist ab Dienstag wieder geöffnet

Baustelle in Geldern

Die Sperrung soll am Dienstag aufgehoben werden. Foto: Herbert van Stephoudt

Geldern Die Bauarbeiten sind fast beendet: Zumindest in eine Richtung wird die Straße zwischen Bahnhof und Innenstadt wieder befahrbar sein.

Die direkte Zufahrt über die Bahnhofstraße zum Gelderner Bahnhof steht ab Dienstag, 26. November, wieder den Verkehrsteilnehmern zur Verfügung. Aufgrund notwendiger Restarbeiten und der Installation der Ampelanlage kann die Bahnhofstraße in der Gegenrichtung zunächst nur als Sackgasse genutzt werden. Die Zufahrt zum Kaufland-Markt ist also aus vom Bahnhof aus kommend möglich.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, habe man sich dazu entschlossen, die Straße schnellstmöglich wieder freizugeben. Herbert van Stephoudt, Sprecher der Stadt Geldern: „Wir halten es nicht für vertretbar, nur wegen der noch zu erledigenden Arbeiten die Straße in Richtung Bahnhof noch gesperrt zu lassen. Sobald auch die restlichen Arbeiten erledigt sind, kann die Bahnhofstraße auch in Richtung Innenstadt und über die Kreuzung mit Süd- und Westwall hinaus befahren werden. Dies wird in etwa einer Woche möglich sein.“