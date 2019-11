Trecker starten in Kerken : Gelderland beteiligt sich an Bauerndemo

Gelderland Auch aus der Region fuhren viele Traktoren nach Düsseldorf. Georg Biedemann aus Winnekendonk organisierte die Aktion mit.

Viele Autofahrer atmeten am Montagmorgen auf. Der ganz große Stau wegen der fahrt der Bauern nach Düsseldorf fiel aus. Im Gegenteil: „Aus unserer Sicht gab es keinerlei Beeinträchtigungen im Kreis Kleve“, sagte Polizeisprecher Ingo Schankweiler am Nachmittag. Auch auf der rechten Rheinseite blieb es ruhig. Wie eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde in Wesel auf Anfrage mitteilte, sei es zwar zu Verkehrsbehinderungen gekommen, aber alles habe „recht reibungslos funktioniert.“

200 Trecker zählte die Polizei in Wesel, in Kerken waren es etwa 80. Auf dem Weg in die Landeshauptstadt gesellten sich immer mehr Fahrzeuge hinzu. Am Ende protestierten die Landwirte mit rund 500 Traktoren gut sichtbar in Düsseldorf. Organisator Georg Biedemann aus Winnekendonk war begeistert. „Es war ein sehr erfolgreicher Tag“, sagte der Landwirt, der am Morgen mit dem Auto nach Düsseldorf gefahren war, um dort die Kundgebung vorzubereiten. Auch mit der Diskussion in Düsseldorf war er zufrieden. „Auch die Politik hat deutlich gemacht, dass sie an einem Dialog mit uns interessiert ist. Und das ist genau das, was wir auch wollen. Wichtig ist, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu bleiben.“ Schließlich seien nicht die Bauern nicht gegen irgendwas, sondern würden nur ihre Interessen vertreten. Das Agrapaket habe aber das Fass zum Überlaufen gebracht, jetzt hätten die Bauern reagieren müssen.