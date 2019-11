Laienschauspiel in Weeze : Krimikomödie in Weeze – einfach genial

Weeze Der „Thalia“-Theaterverein Weeze sorgte für einen unterhaltsamen Abend im vollbesetzten Bürgerhaus. Es ging um Wohnungsnot und den perfekten Banküberfall. Das Publikum sparte nicht mit Szenenapplaus.

Die Bewohner des Hauses in der Badstraße 42 sind eine besondere Gemeinschaft, jeder für sich ein origineller Charakter, alle zusammen aber eine „geniale“ Truppe, wenn es zur Krise kommt. Als der Vermieter das Haus verkaufen will und die Mieter sich weder eine andere, teurere Wohnung geschweige denn ein Eigentum leisten können, schmieden sie den „genialen Plan“.

„Ein genialer Plan“ ist der Titel der Krimikomödie, geschrieben von Dominik Wittmann, die das Weezer „Thalia“-Theater am Wochenende im vollbesetzten Bürgerhaus aufführte. Regie führten Rita Schmidt-Herzog und Grit Guse. Alle Szenen spielten sich im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ab, wo „Schwester Maria“, dargestellt von Astrid Martens, in unerlaubter Weise auch für Bedürftige mitkocht. Der Hauseigentümer mit dem beziehungsreichen Namen „Herr Reichmann“ kündigt den Verkauf des Hauses an und versucht, jeden einzelnen Mieter auf seine Schwächen hinzuweisen: An „Honey“ (Melanie Tekaat) stören ihn die vielen Herrenbesuche, „Byte“ (Udo Guse) sei ein verdrehter Computerfreak, Jolanda (Uschi Slooten) baue auf dem Balkon anscheinend Marihuana an, und die alleinerziehende Nadine (Janine Bohn) habe ihr chaotisches Leben ohne Ehemann wohl nicht im Griff.