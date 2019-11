Martinsturnier in Kevelaer : KSV-Allstars jubeln in der Halle

Die KSV-Allstars freuten sich über die Titelverteidigung. Foto: ja/Veranstalter

KEVELAER Sie haben es schon wieder getan: Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die KSV-Allstars den „Pott“ beim Hallenfußballturnier zugunsten des Kevelaerer St.-Martinszuges. In einem packenden Finale gegen die Turnier-Neulinge von „Timo Pastoors Immobilien“ erzielten die Titelverteidiger in buchstäblich letzter Sekunde den Siegtreffer zum 3:2-Endstand. Die voll besetzte Tribüne mit zahlreichen KSV-Fans aller Altersklassen war nicht mehr zu halten, und der Jubel bei der anschließenden Preisverleihung war entsprechend groß.

Zusätzlich ging es in diesem Jahr erneut um den Sonderpreis für die Mannschaft mit den meisten Fans, gestiftet von der Volksbank an der Niers. Auch wenn die KSV-Allstars es auf eine beträchtliche Anzahl an Unterstützern brachte, hatte am Ende – wie bereits im Vorjahr – die Lehrermannschaft der Kevelaerer Schulen die Nase vorn. Michael Rütten von der Volksbank an der Niers ließ es sich nicht nehmen, den Gutschein für einen geselligen Mannschaftsabend im Brauhaus „Kävelse Lüj“ an einen Vertreter der Lehrer zu überreichen.

Im Rahmen der Siegerehrung bedankte sich Bernd Pool, Präsident des St.-Martinskomitees, bei allen Mannschaften, den zahlreichen Fans und bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern und zeigte sich mit dem Verlauf des Abends mehr als zufrieden: „Toll, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Zuschauer unserer Einladung gefolgt sind. Sie haben nicht nur für eine tolle Atmosphäre gesorgt, sondern durch Eintritt und Verzehr auch die Martinstüten für die Kevelaerer Kinder gesichert. Denn die Einnahmen aus dem Hallenfußballturnier sind neben den Spendensammlungen unsere entscheidende Finanzierungsquelle.“

Das Kommen hatte sich für die vielen Fans auf jeden Fall gelohnt. Kein einziges Spiel endete torlos, und die 13 Mannschaften von ABS Safety, Formex Plastik, KSV Allstars, KücheLife, Lehrern, Marienhospital Kevelaer, Nacke Logistik, Sparkasse, Stadtverwaltung, Th. Brocks, Timo Pastoors Immobilien, TipTop Autopflege und Walther Faltsysteme hatten sichtlich Spaß daran, in zwangloser Atmosphäre für den guten Zweck zu kicken. „Wir haben uns sehr gefreut, dass wir in diesem Jahr so viele teilnehmende Mannschaften verzeichnen konnten wie noch nie“, zeigte sich Bernd Pool zufrieden. „Dass so viele Mannschaften Jahr für Jahr teilnehmen und wir auch immer wieder neue Anmeldungen verzeichnen, zeigt, dass das Turnier bei den Kevelaerer Firmen beliebt und inzwischen ein fester Bestandteil des Kalenders ist.“