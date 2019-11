Kunst in Kevelaer : Neustart der Galerie Kocken mit Henze-Ausstellung

KEVELAER Gezeigt werden bis Ende Januar mehr als 30 Ölgemälde und Collagen. Die Vernissage findet am 1. Dezember statt.

Seine mehrjährige künstlerische Ausbildung begann Henze am Instituto d’Arte N. Nani in Verona, welches er als „Maestro d’ Arte“ verließ. Anschließend studierte er an der Accademia Belle Arti in Verona Malerei und Architektur. Prägend für die Entwicklung des jungen Künstlers war nicht nur das Erleben der Farbenwelt seines Vaters, sondern der von ihm sehr verehrte Prof. Guido Biroli, einer seiner Lehrer in Verona. Henzes Farbempfinden und seine künstlerische Aussagekraft wuchsen mit zahlreichen Studienreisen in Anrainerländer des Mittelmeers, aber auch in die USA. Er gilt heute als junger Künstler mit großer Zukunft, wovon seine erfolgreichen Ausstellungen in den Metropolen Europas und der Vereinigten Staaten zeugen. Bei Kocken werden über 30 Ölgemälden und Collagen werden Ansichten von Metropolen, Porträts berühmter Persönlichkeiten sowie Landschaftsbilder zu sehen sein.