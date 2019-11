Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer : Gymnasium setzt auf digitalen Unterricht

Am Gymnasium in Kevelaer wird die neue Technik jetzt im Unterricht eingesetzt. Foto: ja/Gymnasium

Kevelaer Vor diesem Problem stand das Kardinal-von-Galen-Gymnasium vor etwa anderthalb Jahren: Ein Raum war bereits mit einem interaktiven Whiteboard ausgestattet, die Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume mit Whiteboards ist bereits beschlossen.

Dazu wurden testweise zwei Klassenräume mit Tablets, Beamer und Leinwand eingerichtet, um auszuprobieren, ob dieses System ebenfalls im Unterricht verwendet werden kann. In dieser Testphase stellten Lehrer und Schüler fest, dass das iPad-System sehr einfach zu bedienen und vielfältig einzusetzen ist; zudem ist es nicht so fehleranfällig und wartungsintensiv wie die interaktiven Whiteboards.

Dem großen Engagement der Stadt Kevelaer ist es zu verdanken, dass in den Sommerferien weitere Klassenräume mit Apple-TV und Beamer ausgestattet wurden. Bis zum Jahresende 2019 sollen alle Klassenräume und Fachräume über dieses System verfügen. Seit einem Jahr können die Lehrer für ihren Unterricht iPads stundenweise ausleihen und nutzen. Viele Lehrkräfte haben sich mittlerweile sogar selbst ein iPad angeschafft, weil dadurch die Unterrichtsvorbereitung erleichtert und die Durchführung des Unterrichts durch die Digitalisierung effektiver und anschaulicher wird.

Der traditionelle Unterricht mit Kreidetafeln rückt immer mehr in den Hintergrund, und die Digitalisierung nimmt einen großen Raum ein. Auch die Lernenden nutzen in einzelnen Phasen des Unterrichts das iPad des Lehrers, um zum Beispiel ihre Hausaufgaben zu präsentieren; Schulbuchseiten oder Schülerergebnisse lassen sich einfach abfotografieren und direkt an die Wand projizieren. Auch die Whiteboards wurden mit dem Apple-TV nachgerüstet.