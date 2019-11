Preisverleihung in Kevelaer : Blumen, Bach und beste Stimmung

Kevelaer Der Kevelaerer Marketingpreis war einmal mehr ein Veranstaltungs-Highlight. Die Besucher im Bühnenhaus hörten von Parallelen zwischen Pippi Langstrumpf und Greta Thunberg und erfuhren Interessantes über den Vatikan.

Bei der 32. Verleihung des Marketingpreis Kevelaer erlebten Preisträger und Publikum die Weltpremiere der neu gegründeten Rock-Latenight-Band „All-Stars“ unter der Leitung von Markus Birkhoff. Bekannte Musikpersönlichkeiten eröffneten mit dem eindringlichen Gitarrensolo „Still got the blues“ ein unterhaltsames dreistündiges Event.

„Die Preisträger sind ihrer Zeit voraus“, meinte Moderator Christoph Kepser, der gewohnt humorvoll durch den Abend führte. Bürgermeister Dominik Pichler erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass sowohl das Grundgesetz als auch das Buch „Pippi Langstrumpf“ vor 70 Jahren in Deutschland erschienen und heute noch nachhaltigen Einfluss ausüben. Er fand die Parallele zu Greta Thunberg, die ungehemmt, rebellisch und unbeeindruckt von Autoritäten mit unglaublichem Durchhaltevermögen ihren Beitrag zum Umweltschutz leistet. Er thematisierte präzise und kritisch das manipulative Medienspektakel um die 16-jährige autistische Klimaaktivistin. Es ging ihm darum, Scheinargumente, die immer wieder angeführt werden, exemplarisch zu demaskieren.

Mit der topaktuellen Kategorie des Marketingpreises Klima- und Umweltschutz, die mit der katholischen Soziallehre auch die Forderung gleicher Chancen für alle Menschen beinhaltet, schlug Pichler den Bogen zur Kategorie Integration und Inklusion. Er kündigte den Vatikan-Korrespondenten Andreas Englisch an, der als Referent sachkundig und wortgewaltig einen einmaligen und intimen Einblick in das Vatikanleben gab. So erfuhren die Zuhörer, dass bei dem Besuch des Papstes in Kevelaer 1987 seine Heiligkeit angeblich nur knapp einem von den Russen inszenierten Mordanschlag entkommen ist. Dass es bis 1945 verboten war, Kompositionen des Protestanten Johann Sebastian Bach im Vatikan zu spielen, wussten nur wenige. Papst Franziskus entgegnet bei der Anrede „Heiliger Vater“ in der Regel „Heiliger Sohn“ und nimmt zu Staatsaudienzen häufig „ganz normale Menschen“, wie beispielsweise seinen Fahrstuhlführer oder seine Waschmaschinenfrau mit.