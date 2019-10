Landwirte gegen Düngeverordnung : Bauern protestieren mit Trecker-Demo am Niederrhein

NIEDERRHEIN Hunderte Landwirte machen gegen die Verschärfung der Düngeverordnung mobil. Auch Bauern aus dem Gelderland beteiligten sich an dem Protest.

Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“, „No farmers, no food, no Future“, „Ideologie macht nicht satt“. Es waren klare Botschaften, die am Dienstagmorgen zahlreiche Landwirte gut sichtbar an ihren Traktoren befestigt hatten. Auch aus dem Gelderland beteiligten sich Bauern an der Demo am Niederrhein, mit der die Landwirte gegen die Verschärfung der Düngeverordnung protestieren wollen. Mehr als 200 Traktoren hatten sich am frühen Morgen an der Niederrheinhalle in Wesel eingefunden. Von dort ging es in gemächlichem Tempo zur Rheinbrücke, und die Treckerkarawane brachte den Verkehr erst einmal zum Stillstand. Während die Autos Richtung Wesel weiterhin über die Brücke kamen, ging in die andere Richtung eine gute halbe Stunde nichts.