St. Maria Magdalena in Geldern : „Elias“ als kämpferischer Prophet

St. Maria Magdalena in Geldern

Meisterhafte Aufführung des Oratoriums von Felix Mendelssohn in der vollbesetzten Gelderner Pfarrkirche. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Eindrucksvolle Aufführung: Unter der Leitung von Dieter Lorenz erklang in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena Geldern das Oratorium. Unterstützt wurde der Kirchenchor von vier Solisten und den Duisburger Philharmonikern.

Ein Jahr vor seinem Tod erzielte Felix Mendelssohn Bartholdy mit seinem Oratorium „Elias“ einen Erfolg, der ihn bis heute zu einem der beliebtesten Oratorienkomponisten gemacht hat. Von packender Dramatik und gleichzeitig außerordentlicher Innigkeit geprägt, bot das Oratorium den Aufführenden und dem Publikum in der vollbesetzten Pfarrkirche Maria Magdalena am Ewigkeitssonntag unter der Leitung von Kantor Dieter Lorenz im Rahmen der Geistlichen Konzerte eine Vielzahl an musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten.