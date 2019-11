Blues in Geldern : „Barrelhouse“ lässt die Blues-Fans jubeln

Auf Einladung des Culturkreises Gelderland gastierte die Band im „Gasoline Blues Club Geldern“.

Doch fast alle in dem Saal des Freizeit-Centers Janssen an der Dieselstraße waren natürlich wegen „Barrelhouse“ gekommen. Tineke Schoemakers und ihre fünf Mitspieler versetzten die Zuhörer vom ersten Takt an in Hochstimmung. Schnell wurde klar, warum die Frontfrau 2012 zur besten Sängerin der Niederlande gekürt wurde und die Band im gleichen Jahr in der „Dutch Blues Hall of Fame“ vertreten war. Ob beim stampfenden Honky-Tonk-Song „Only A Fool“ mit einem famosen Piano-Part von Han van Dam, ob beim furiosen Blues-Boogie-Instrumental „Calling Albert“, ob beim unter die Haut gehenden Slow Blues wie zum Beispiel „Almost There“ oder beim Mid-Tempo-Stück kurz vor Ende, bei dem sich die Brüder Johnny und Guus LaPorte ein leidenschaftliches Gitarrenduell lieferten – die Band zelebrierte den traditionelle Blues, angereichert mit Elementen aus Rock und Jazz. Den verlässlichen Rhythmus-Teppich für die Solisten legten Bassist Jan Willem Sligting und Schlagzeuger Bob Dros unaufgeregt, aber äußerst verlässlich.

Im nächsten Jahr bietet der Verein den Jazzfreunden im Gelderland gleich vier statt drei Konzerte. Am 1. Februar kommt mit Bernard Allison gleich ein großer Name in den „Gasoline Blues Club“. Ein Doppelkonzert gibt es am 14. März mit der „Robert Fossen Band“ und dem „Ray Stepien Trio“ sowie am 28. November mit „Black Cat Biscuit“ und „Muddy What?“. Zwischendrin gastiert am 16. Mai mit Thorbjørn Risager ein alter Bekannter in Geldern. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.