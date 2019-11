Abfall am His-Törchen : Freies W-Lan in Issum soll Müll vermeiden

Issum Vor dem Heimatmuseum sammelt sich Müll – Schuld sollen Jugendliche sein, die dort das freie Internet nutzen.

Der Funk am His-Törchen sei verbesserungswürdig. Mit Hilfe von einem neuen Router und Access-Points will man die Reichweite vergrößern. Konzentrieren wolle man sich auf die Dorfmitte von Issum und Sevelen. Bereits zum Weihnachtsmarkt in Issum wolle man die größere Reichweite testen, die dann vom His-Törchen bis zum Platz An de Pomp und zum Vogt-von-Belle-Platz reichen soll. „Wir arbeiten an einer großen Lösung mit dem Rechenzentrum“, sagt Brüx.