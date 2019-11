Sportschießen : SSG Kevelaer behauptet Tabellenspitze

Auf dem Weg in Richtung Titelverteidigung: Franka Janssen, Alexander Thomas, Trainer Simon Janssen, Sergey Richter, Anna Janssen und Jana Erstfeld können sich schon am kommenden Wettkampf-Wochenende für das Bundesliga-Finale qualifizieren. Foto: Nicole Bollen

Kevelaer Luftgewehr-Bundesliga: Der amtierende Deutsche Meister macht im siebten Wettkampf der laufenden Saison mit dem 3:2 gegen die SB Freiheit Osterode Saisonsieg Nummer sechs perfekt. Anna Janssen gewinnt entscheidendes Stechen.

Am Wochenende, 7. und 8. Dezember, bekommt es die SSG Kevelaer in Niederaula mit zwei Verfolgern zu tun. Am Samstag geht’s gegen den SV Petersberg (Platz vier), am Sonntag gegen St. Hubertus Elsen (Platz drei).

Der Israeli Sergey Richter legte mit 399:396 im Duell mit Lisa Müller gleich einmal einen Traumdurchgang hin und holte somit souverän den ersten Einzelpunkt für die Kevelaerer. Franka Janssen erwischte in Michaela Thöle eine Gegnerin auf Augenhöhe. Thöle brachte bis zum Ende der dritten Serie nur eine Neun auf die Scheibe, da hatte die Kevelaererin bereits schon vier Mal einen gelben Punkt gesehen. Doch Janssen blieb anschließend fehlerfrei, während Thöle in der vierten Serie Nerven zeigte. Am Ende hieß es 396:395 Ringe für die SSG-Schützin.

An der Spitzenposition bekam Anna Janssen es mit einem echten Schwergewicht zu tun. Der 36-jährige Rumäne Alin-George Moldoveanu hat seine sportliche Laufbahn mit dem Olympiasieg in London gekrönt. Normal lässt die 17-jährige Wettenerin so etwas völlig kalt. Doch auch das erfolgsverwöhnte Toptalent aus der Marienstadt spürte plötzlich den enormen Druck. „Ich hatte Probleme, in den Wettkampf zu finden. Nachdem ich gefühlt zehn Mal absetzen musste, bin ich nach dem sechsten Schuss erst einmal raus gegangen, um mich zu sammeln.“ Danach lief es wieder, bis zur Mitte der dritten Serie führte Janssen mit einem Ring Vorsprung in der Hochrechnung. Moldoveanu holte jedoch auf und Janssen verfehlte die Zehn einmal mehr, so dass nach jeweils 40 Schuss für beide 395 Ringe auf dem Tableau standen.