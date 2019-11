Tischtennis : Vom Kellerkind zum Seriensieger

Auf ihn ist schon seit Jahren Verlass: Ralf Aengenheyster hatte im unteren Paarkreuz großen Anteil am verdienten Heimsieg des TTC Geldern-Veert. Foto: Gerhard Seybert

Gelderland So schnell kann’s gehen: Tischtennis-Landesligist TTC Geldern-Veert war mit vier Niederlagen in die Saison gestartet und sah wie ein Abstiegskandidat aus. Doch inzwischen hat die Mannschaft den fünften Sieg in Folge gelandet.

Von Volker Himmelberg

Tischtennis-Landesliga der Männer: TTC Blau-Weiß Geldern-Veert – Meidericher TTC 47 9:6. Warum nicht gleich so ? Bei der Mannschaft des Landesligisten TTC Geldern-Veert, die mit vier Niederlagen am Stück einen katastrophalen Saisonstart hingelegt hatte, ist längst wieder alles im grünen Bereich. Gegen den Vorletzten aus Duisburg behielten die Blau-Weißen unter dem Strich verdient die Oberhand und haben sich mit dem fünften Sieg in Serie endgültig aus der Gefahrenzone verabschiedet. Diesmal war die Überlegenheit im unteren Paarkreuz ausschlaggebend dafür, dass die beiden Zähler in Geldern blieben und sich der Gastgeber mit inzwischen 10:8-Punkten auf den sechsten Tabellenplatz verbessern konnte. Ralf Aengenheyster und Achim op de Hipt gewannen an den Positionen fünf und sechs alle vier Einzel, nachdem sie zuvor bereits in den Eingangsdoppeln für eine 2:1-Führung des TTC Geldern gesorgt hatten. Die weiteren Punkte der Blau-Weißen gingen auf das Konto von Maik Lehwald, Rolf Biermann, Hans-Jürgen Voss und Biermann/Voss. „Die Mannschaft hat längst zu ihrer Form gefunden. So müssen wir uns jedenfalls keine Sorgen machen“, stellte Vorsitzender Eugen Brück nach dem Spiel fest.

Am kommenden Samstag bietet sich dem TTC Geldern-Veert die Gelegenheit, das halbe Dutzend voll zu machen. Dann ist die Mannschaft ab 18.30 Uhr beim Dauerrivalen VfL Rhede gefordert, mit dem sie sich in der Vergangenheit so manch packenden Schlagabtausch geliefert hat. Diesmal handelt es sich um ein Duell der Tabellennachbarn – der VfL Rhede belegt mit der ausgeglichenen Bilanz von 10:10-Punkten momentan den achten Platz.

Bezirksliga der Männer: Union Kevelaer-Wetten – TTV Hamborn 2010 8:8. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind zwar äußerst geringer Natur, nachdem die Union mit acht Niederlagen in Serie in die Saison gestartet ist. Doch immerhin gibt der wackere Absteiger aus der Marienstadt inzwischen Lebenszeichen von sich. Eine Woche nach dem überraschenden 8:8 beim Hülser SV reichte es in eigener Halle auch gegen den Kontrahenten aus Duisburg zu einer Punkteteilung. Diesmal verpasste der Gastgeber den ersten Saisonsieg sogar nur um Haaresbreite. Bei einer 8:7-Führung lagen Christian Koch und Marc Ingenpaß im Schlussdoppel mit 2:1 vorne, ehe ihnen die Nerven einen kleinen Streich spielten und sie die folgenden beiden Sätze doch noch mit 1:11 und 9:11 abgeben mussten. Zuvor hatte sich ein völlig offener Schlagabtausch abgespielt. Beste Spieler auf Seiten des Gastgebers waren Andreas Brauers und Marcel Grewe, die im unteren Paarkreuz alle vier Punkte holten.

Bezirksklasse der Männer, Niederrhein: Grün-Weiß Flüren II – SV Walbeck 5:9. Die Mannschaft aus dem Spargeldorf wurde ihrer Favoritenrolle beim Abstiegskandidaten aus Wesel gerecht und festigte mit dem Auswärtssieg den fünften Tabellenplatz. Der SV Walbeck hatte einige Anlaufschwierigkeiten und geriet zunächst mit 4:5 ins Hintertreffen. Danach starteten die Gäste aber richtig durch und sorgten mit fünf Einzelsiegen in Serie für klare Verhältnisse.

Blau-Weiß Dingden – TTC Sevelen 9:2. Der Tabellenletzte hatte am Rande von Bocholt erwartungsgemäß nichts zu bestellen. Die Sevelener Ehrenpunkte gingen auf das Konto von Bernd Loeven und Frank Deckwerth/Niklas Loeven. Bereits am Dienstagabend ist der Abstiegskandidat erneut gefordert. Um 19.30 Uhr beginnt in der Turnhalle am Burgweg die Partie gegen die DJK Rhenania Kleve II.

TSV Weeze – SV Millingen II 9:3. Die TSV-Auswahl bleibt dem Spitzenduo TuS Rheinberg III und TuS Xanten dicht auf den Fersen. Gegen den Tabellenneunten aus Millingen fuhr die Mannschaft bereits den siebten Saisonsieg ein, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war.

Bezirksklasse der Männer, Krefeld: DJK VfL Willich II – TTC Straelen/Wachtendonk 9:7. Es hat nicht sollen sein. Die Gäste lieferten sich zwar mit dem Tabellennachbarn aus Willich einen beherzten Kampf, der sich fast bis um Mitternacht hinzog. Doch der erhoffte Lohn in Form eines Punktgewinns blieb aus. Im Schlussdoppel machten Noah Botschen und Torsten Laufenberg zunächst einen 0:2-Satzrückstand wett, zogen dann aber im entscheidenden fünften Durchgang mit 3:11 den Kürzeren. Weiter geht’s am kommenden Samstag: Dann trifft die Mannschaft in der Straelener Grundschul-Turnhalle an der Fontanestraße ab 18.30 Uhr auf den Tabellendritten TTV Süchteln-Vorst II.

Bezirksliga der Frauen: TTC Blau-Weiß Geldern-Veert – TTG Rheinland Hamborn 8:1. Der Kantersieg ist eine deutliche Ansage an die Konkurrenz. Die von Spitzenspielerin Katja Jansen angeführte Gelderner Auswahl ließ gegen den Verfolger nichts anbrennen und untermauerte damit ihre Ambitionen auf die sofortige Rückkehr in die Verbandsliga.