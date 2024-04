Zusammenstoß in Burscheid Kradfahrer aus Leverkusen bei Unfall verletzt

Ein 43-jähriger Kradfahrer aus Leverkusen ist am Samstagmittag, bei einem Unfall in Burscheid-Straßerhof leicht verletzt worden. Der 43-jährige fuhr mit seinem Krad auf der Straße Straßerhof in Richtung Leverkusen, als ein 27-jähriger Mann aus Odenthal mit seinem Pkw aus der Einmündung Am Mühlenweg nach links in Richtung Burscheid auf die Straße Straßerhof einbiegen wollte. Der Odenthaler übersah offenbar den Motorradfahrer, berichtet die Polizei. An der Einmündung kollidierten beide Fahrzeuge. Dabei stürzte der Kradfahrer mit der Maschine zu Boden. Er verletzte sich jedoch nur leicht. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich, heißt es im Polizeibericht weiter.