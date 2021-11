Bildende Kunst am Niederrhein : Fantastisches und Verblüffendes in Arcen zu sehen

Fantastisches und Verblüffendes in Arcen zu sehen

Bildende Kunst am Niederrhein

Arcen In der Ausstellung „Ein vorgegebener Weg“ sind sind Gemälde von Ena Rutten sowie Bronze- und Holzobjekte von Peter van Veggel zu sehen.

Noch bis zum 5. Dezember öffnet das Franz-Pfanner-Haus im Park Klein Vink in Arcen (NL) seine Pforten für die Ausstellung „Ein vorgegebener Weg“. Zu sehen sind Gemälde von Ena Rutten sowie Bronze- und Holzobjekte von Peter van Veggel.

Ena Rutten arbeitet manchmal ganz aus der Fantasie heraus, und manchmal ist eine Fotoserie der Ausgangspunkt. Beim Auftragen der Farbe, zum Beispiel durch Gießen oder Blasen, versucht sie, dem Zufall viele Möglichkeiten zu bieten mit der Chance auf unerwartete, besondere Ergebnisse. Nicht eine der Blumen wächst in einem Park oder Garten. Form und Farbe sind hauptsächlich Fantasie. Die Porträts sind zart, weich und jung, aber sie waren nie Menschen aus Fleisch und Blut. Doch alles hängt stark von der Realität ab, was sie „beinahe echt“ erscheinen lässt, ein besonderes Farben- und Formenspiel mit „lebendiger Stille“. Arbeiten, die faszinieren und einladen zum Verweilen.

Peter van Veggel überrascht und verblüfft mit seinen Bronzeobjekten. Das Thema seiner Arbeit ist persönlich und etwas eigensinnig. Er hat sozusagen seine eigene Bildtechnik entwickelt. Er kombiniert Holzelemente aus Wäldern mit altem Baumbestand mit Wachs oder anderen Materialien, die in der Bronzetechnik eingesetzt werden. So entstehen Objekte, die lebendig werden, indem der Charakter der verwendeten Gegenstände in einer Form aus Bronzeguss reflektiert wird. Die Spannung zwischen lebendigen Materialien und der ruhigen Emotion des Bildes macht jedes Stück zu einem Unikat.