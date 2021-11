Klassik in Kerken : Justus Frantz spielt Beethoven im Adlersaal

Nieukerk Der Pianist und Dirigent kommt an den Niederrhein. Hier präsentiert er in Nieukerk die drei bekanntesten Sonaten von Ludwig van Beethoven.

Nachdem wegen Corona das Konzert bereits zweimal abgesagt werden musste, ist es nun soweit: Am Sonntag, 14. November, kommt Justus Frantz nach Nieukerk, um ab 17 Uhr im Adlersaal die drei bekanntesten Sonaten von Ludwig van Beethoven zu spielen und zu kommentieren: die Mondschein-Sonate Nr. 14 cis-Moll, die Sonate Pathétique Nr. 8 in c-Moll op. 13 und die Sonate Appassionata Nr. 23 in f-Moll op. 5. Die Kirchengemeinde Kerken hat ihn zusammen mit der Kulturdirektion Dr. Löher eingeladen. Eintrittskarten gibt es im zentralen Pfarrbüro in Aldekerk, Marktstraße 4, Telefon 02833 576964 zu den üblichen Öffnungszeiten und in allen CTS-Eventim- und ADTicket-Reservix-Vorverkaufsstellen in Deutschland Die für den April-Termin erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Es gelten die 3-G-Schutzbestimmungen.