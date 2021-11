Kultur in Meerbusch : Letzte Ausstellung der Mal-Art-Freunde

Erika van de Sandt zwischen ihren eigenen Bildern in der Teloy-Mühle. Die 74-Jährige hat den VHS-Kursus Mal-Art seit 1997 geleitet. Dies ist die letzte Ausstellung. Foto: Mike Kunze Foto: Mike Kunze

Lank-Latum Die zwölfte Schau des Künstlerkreises in der Teloy-Mühle ist auch die letzte. Nach fast einem Vierteljahrhundert verabschiedet sich die Volkshochschul-Dozentin Erika van de Sandt aus der Stadt Meerbusch.

Die meisten Gäste bei der Vernissage zur aktuellen Ausstellung in der Teloy-Mühle haben die Begrüßung durch Erika van de Sandt mit einem lachenden und einem weinenden Auge verfolgt. denn man konnte der 74-jährigen Leiterin des Malkreises Mal-Art deutlich anmerken, dass sie sich freute, nach Monaten der Pandemie mit zwölf Teilnehmern endlich wieder eine Ausstellung bestücken und Publikum begrüßen zu dürfen. Zugleich wusste sie aber: Es würde die letzte Ausstellung der Gruppe Mal-Art sein, die immerhin schon seit dem Jahr 1997 unter van de Sandts Leitung gestanden hat.

Einige der Teilnehmer waren sogar von der ersten Stunde an dabei, wie etwa Erika Vey. Sie hat zu der aktuellen Ausstellung nicht nur selbst Bilder beigesteuert, sondern zur Vernissage auch einen Blumenstrauß und herzliche Worte des Dankes an ihre Wegbegleiterin.

Info Noch am 13. und 14. November in der Teloy-Mühle Wann und wo Die zwölfte und letzte Ausstellung der „Freunde der Mal-Art“ ist noch am Samstag, 13. November, und am Sonntag, 14. November, jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Teloy-Mühle in Lank-Latum, Dr.-Stephan-Grüter-Platz, zu sehen. Was Der Künstlerkreis „Freunde der Mal-Art“ mit zwölf Mitwirkenden zeigt in seiner Ausstellung unterschiedlichste Arbeiten.

Denn als Wegbegleiterin sieht sich Erika van de Sandt selbst auch. Die Tönisvorsterin hat das Malen von der Pike auf, aber nicht akademisch gelernt. Erste Ausbilder waren Diana Ettl aus Viersen und der Kunstmaler Wilhelm Thelen aus Düsseldorf, bevor mit Paul Werner Söchtig der bekannte Meerbuscher Maler und VHS-Dozent in ihr künstlerisches Leben trat.

Als dieser 1997 die Leitung des Volkshochschulkurses abtreten musste, trat Erika van de Sandt in seine Fußstapfen. Die naturalistische Malweise des verehrten Meisters begeistert sie bis heute, und auch der Stil alter holländischer Meister lässt sich gut in ihren Werken ablesen. Trotzdem betrachtet sich die „Lehrerin“ noch immer als Lernende. Deshalb ist es für sie in all den Jahren auch der bewegendste Moment, wenn es einem Kursteilnehmer gelingt, das endlich zu schaffen, was er sich selbst vorgenommen hat. Aus eigener Erfahrung erinnert sich van de Sandt an die vielen Male, die man etwas ohne Erfolg versucht – und dann endlich klappt es.

Auch in dieser Ausstellung sind solche Momente zu erkennen. Die Bilder der einzelnen Teilnehmer zirkeln manchmal genau um diesen Punkt. Das eine Werk ist zwar technisch wunderbar umgesetzt, aber erst das nächste hat dann das berühmte Etwas, das den Betrachter neben der malerischen Perfektion auch berührt. Dies ist der magische Augenblick, der aus Malerei Kunst werden lässt. Der eine erreicht ihn früher, der andere später. So sind in der Ausstellung neben alten Hasen eben auch neuere Talente dabei, die erst zwei oder drei Jahre zum Kreis um van de Sandt gehören.