Schau des „Berufsverbands Bildender Künstler Niederrhein“ : Was die neue Ausstellung in Burg Brüggen bietet

Was die neue Ausstellung in Burg Brüggen bietet

Brüggen Bilder in unterschiedlichsten Stilrichtungen sind bei der aktuellen Schau des „Berufsverbands Bildender Künstler Niederrhein“ zu sehen – noch bis Januar.

In einigen Bildtiteln prallen Gegensatzpaare aufeinander: „Zwischen Himmel und Erde“ überschreibt John Waszek zwei Digitalprints auf Forexplatte. Die in komplizierten Herstellungsprozessen entstandenen Querformate assoziieren Horizonte mit bewegt anmutenden Szenarien darüber. „Zwischen Hell und Dunkel“ betitelt Marianna Kalkhof ihre Auseinandersetzung mit unendlich vielen Schattierungen im Grau-Bereich mit feinen Farbbeigaben. In wechselweiser Schichtung von lasierender Acrylmalerei und Handdrucken entfaltet die Nettetalerin Höhen und Tiefen mit feinnervigen Strukturen. In Verbindung mit den künstlerischen Umsetzungen assoziieren die von Kalkhof und Waszek gewählten Titel ein Schweben und Ausdehnen zwischen Polen.