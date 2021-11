Klassik in Straelen : Klavierkonzert im Straelener Forum

Straelen Artem Yasynskyy spielt Werke unter anderem von Schubert und Bach. Eintrittskarten gibt es beim Kulturring. Für den Zutritt gilt die 3-G-Regel.

Yasynskyy wurde 1988 in eine Musikerfamilie in Donezk (Ukraine) geboren. An der staatlichen Musikhochschule Prokofjew in Donezk absolvierte er ein pianistisches Studium mit Auszeichnung und hatte bereits in dieser Zeit zahlreiche Wettbewerbserfolge. Seit 2010 lebt er in Bremen und absolvierte an der dortigen Hochschule für Künste zuerst ein Aufbau- und ein Masterstudium, die er ebenso wie sein Konzertexamen im Juni 2018 mit Auszeichnung meisterte. Seit 2015 hat er einen Lehrauftrag im Hauptfach Klavier an der Hochschule für Künste. Seit 2019 ist er dort als Lehrkraft für besondere Aufgaben tätig. Zahlreiche Konzertauftritte führten ihn nach Europa, Südkorea, Japan, Russland, USA, Kanada und Australien. Im Juli 2021 hat Yasynskyy den 2. Preis und fünf weitere Preise bei den Sydney International Piano Competition gewonnen. Er ist Gewinner der Goldmedaille sowie des Publikumspreises bei der Cincinnati World Piano Competition in Ohio/USA und wurde im September 2015 einer von drei Finalisten bei der Honens Piano Competition in Calgary, Kanada. Zuletzt gewann er den dritten Preis bei dem Top of the World-Wettbewerb in Tromsö (Norwegen). Die Produktion einer CD mit Werken von Joseph Hofmann war der Hauptpreis beim ersten deutschen Wettbewerb Polnischer Musik in Hamburg. Seine zweite CD mit 18 Sonaten von Domenico Scarlatti erschien im Januar 2018. Er spielte mit mehreren Orchestern und gab Solokonzerte.