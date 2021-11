Klassik in Geldern : Pergolesis „Stabat mater“ in St. Maria Magdalena

Pergolesis „Stabat mater“ in St. Maria Magdalena

Klassik in Geldern

Geldern Am Sonntag lädt der Förderkreis der Geistlichen Konzerte nach Geldern ein. Zu hören sind außerdem Werke von Johann Sebastian Bach.

Der Förderkreis der Geistlichen Konzerte an St. Maria Magdalena Geldern lädt am Sonntag, 21. November, um 17 Uhr (Einlass 16.15 Uhr) zu einem Konzert ein. Im Mittelpunkt steht die Vertonung des „Stabat mater“ von Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736).

Pergolesi komponierte sein „Stabat mater“ im Auftrag einer neapolitanisch-adligen Laienbruderschaft. Nachdem Pergolesi mit nur 26 Jahren verstorben war, kam es in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer verstärkten Nachfrage nach seinen Werken. In den folgenden 50 Jahren wurde das „Stabat mater“ zu einem der meist nachgedruckten Werke des Jahrhunderts, und unter Pergolesis Namen wurden viele Fälschungen herausgegeben. Doch die Echtheit des „Stabat mater“ ist unzweifelhaft, da sich ein Manuskript in Pergolesis Handschrift erhalten hat.