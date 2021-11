Literatur in Straelen : Atriumsgespräch als Livestream

Info

Status Das Europäische Übersetzer-Kollegium (EÜK) in Straelen ist das weltweit erste und größte internationale Arbeitszentrum für professionelle Literatur- und Sachbuch-Übersetzerinnen und Literatur- und Sachbuchübersetzer.

Geschichte Am 10. Januar 1978 wurde das EÜK vor allem auf Initiative des in Straelen geborenen Beckett-Übersetzers Elmar Tophoven und des damaligen Vorsitzenden des Verbands der literarischen Übersetzer Klaus Birkenhauer gegründet. Ab August 1980 gab es ein provisorisches Haus in der Mühlenstraße mit sechs Zimmern und der ständig wachsenden Bibliothek. 1985 zog das EÜK um in sein heutiges, aus fünf ehemaligen Wohnhäusern bestehendes Gebäude in der Kuhstraße 15-17. Und seit Mai 1992 ist dieses Gebäude um ein benachbartes sechstes Haus erweitert, wo vor allem Seminar- und Fortbildungsveranstaltungen stattfinden.