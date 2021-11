Konzert als Stream : Lothar Wleczyk mit Johannes Oerding bei der „Nacht der Chöre“

Geldern Der Sänger aus Geldern sangt in einem Ensemble die Hits des Stars aus Kapellen in einer besonderen Fassung. Das Ergebnis ist als Stream im Internet zu sehen.

Corona hat alle auf eine Geduldsprobe gestellt. Doch jetzt ist es so weit. Noch bis zum 22. November wird die dritte Auflage der „Rotkäppchen Nacht der Chöre“ deutschlandweit und kostenfrei als Stream auf TV Now präsentiert. Singer-Songwriter Johannes Oerding ist Pate und Top Act. Gemeinsam mit dem Groove Chor Hannover, den Beauties and the Beats aus Neckars­ulm und einem aus Solistenneu zusammengestellten Deutschland-Chor – darunter auch Lothar Wleczyk aus Geldern – interpretiert Oerding seine beliebtesten Hits, wie noch nie gehört. Moderatorin Johanna Klum führt durch die Show, die durch Einblicke in den Werdegang von Oerding, den Weg der Chöre nach Freyburg sowie einzigartige Auftritte geprägt ist.