Bildungseinrichtung in Kerken : Streit an der Robert-Jungk-Gesamtschule

Kerken Die Schulpflegschaft wirft der Schulleitung in einem Brief vor, nicht transparent zu handeln und Spenden nicht gezahlt zu haben. Sie spricht sogar von „diktatorischen Zuständen“. Inzwischen rudert die Vorsitzende zurück.

Den zweiten Kritikpunkt, die hohe Lehrerfluktuation, bestreitet Lingel-Moses nicht. Das sei aber auch nicht schlimm, im Gegenteil: „Das ist eine Auszeichnung für uns.“ Die engagierten Lehrer, die die Schule verlassen, seien allesamt solche, die jetzt eine höhere Stelle annehmen, „den nächsten Karriereschritt machen“, wie Lingel-Moses sagt. Dass sie das machen können, sei ein Pluspunkt für die Robert-Jungk-Gesamtschule. Gerlings-Hellmanns sagt, es sei auf den ersten Blick schade gewesen, dass so viele gute Lehrer, die die Schule mit aufgebaut haben, diese nun verlassen. Und von außen betrachtet auch unverständlich. Jetzt sieht sie das anders – wie so einiges, was sie in ihrem Brief moniert hatte. Denn vieles scheint wieder geklärt zu sein.

Ein weiterer Vorwurf wiegt besonders schwer: Versprochene Spenden wurden nie gezahlt. Es geht um insgesamt 4000 Euro, eingesammelt bei einem Spendenlauf im Jahr 2019. Je 1500 Euro davon sollten an den Verein „Help a child e.V.“ und an „Christkind aktiv“ gehen, 1000 Euro an die Flüchtlingshilfe Kerken. Diese Spenden sind bisher noch nicht bei den Organisationen angekommen, so der Vorwurf in dem Schreiben. Regina Lingel-Moses bestätigt das. Und verspricht, die Zahlungen so schnell wie möglich nachzuholen. „Das ist schlichtweg untergegangen“, sagt Lingel-Moses, „da wurde nichts veruntreut oder Ähnliches“. Das Geld hätte eigentlich über den Förderverein an die Organisationen weitergegeben werden sollen. Spätestens durch die Corona-Krise habe man das vergessen, sagt Schulleiterin Lingel-Moses. Sowieso, die Corona-Krise. Sie sei auch ein Hauptgrund für den Unmut der Eltern gewesen. „Das war für alle Beteiligten neu, das hat es noch nicht gegeben“, sagt Gerlings-Hellmanns. „Es waren alle nervös und aufgeregt, das habe ich ein bisschen unterschätzt“, so Lingel-Moses. Der Umgang damit habe dazu geführt, dass viele Eltern sich alleine gefühlt hätten.Vor dem Virus bekamen die Eltern jede Woche einen Brief, in dem Rückmeldungen zu ihrem Kind und seinen Schulleistungen erörtert worden sind. Dieser „Freitagsbrief“ ist jetzt weggefallen.