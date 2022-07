Projekt der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Hückelhoven : Ein Poetry Slam als großes Highlight des Schuljahres

Ratheim Die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule Ratheim trat gegen das Ville-Gymnasium aus Erftstadt an. Schülerin Mahra holte den Sieg für Ratheim.

Lehrerin Carina Kemper von der Hückelhovener Schule und eine Kollegin des Ville-Gymnasiums leiteten in den Abend ein und gaben schon einmal einen Vorgeschmack darauf, was die gut 100 Gäste in der Aula der Gesamtschule erwarten sollte: feine Wortspielereien, großartige Texte und eine Prise Humor. Julia und Lisa, zwei Schülerinnen des Literaturkurses der Gesamtschule, führten mit ihrer launigen Moderation durch den Abend. Zunächst sollten jeweils sieben Schülerinnen und Schüler ihre Poetry Slams in einer Live Performance vortragen. Die drei Besten jeder Schule würden sich für das große Finale qualifizieren. Bevor dieses steige, gäbe es noch drei „Video-Slams“ zu sehen.