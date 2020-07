Für die Jugend : Straelen saniert seine Schulen

Yvonne Schmitz vom städtischen Baubetriebshof bei der Grundpflege der Grünanlagen im Schulzentrum. Foto: Stadt Foto: Stadt Straelen

Straelen Die Schwerpunkte des Gebäudemanagements liegen in den Ferien auf der Katharinenschule und der Sekundarschule. Die Grünanlage im Schulzentrum erhält eine Grundpflege.

Das Gebäudemanagement der Stadt Straelen nimmt die Sanierung öffentlicher Einrichtungen in Angriff. Insbesondere stehen während der Ferien die städtischen Bildungseinrichtungen im Fokus.

So erhielt die Katharinengrundschule Straelen bereits in den Osterferien neue Rauchschutztüren und Klemmschutze. Dort wurden in den Fluren acht neue Rauchschutz-Türanlagen eingebaut, da die alten in die Jahre gekommen waren und nicht mehr den Anforderungen entsprachen. Im Zuge der Arbeiten wurden auch einige weitere Türen mit einem Klemmschutz ausgestattet, um die Schüler vor Verletzungen zu schützen.

Am Standort Herongen werden in der Ferienzeit ebenfalls neue Türen verbaut. So sind hier im Altbau neue Klassenraumtüren mit Schallschutz und Amokschlössern vorgesehen, und die Innentüren werden erneuert. Abgeschlossen wird diese Maßnahme spätestens in den Herbstferien. Insgesamt sieht der Haushalt für die Arbeiten knapp 110.000 Euro vor.

Am Standort der Katharinengrundschule in Straelen haben außerdem die Arbeiten zur Montage von Akustikdecken und neuer Beleuchtung begonnen. In zehn Klassenräumen und in der Pausenhalle werden in zwei Abschnitten bis zu den Herbstferien Schallschutzdecken sowie LED-Beleuchtungen eingebaut. Hierfür sind rund 55.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Auch die Sanierung der WC-Anlage in der Turnhalle der Sekundarschule steht auf der Agenda des städtischen Gebäudemanagements. Die älteste WC-Anlage im Schulzentrum wird zurzeit kernsaniert. Neben der Sanitäreinrichtung werden die Fliesen und Türen sowie die Lüftungsanlage erneuert. Gleichzeitig erfolgt der Einbau eines behindertengerechten WCs. Zusätzlich erhält der Eingang mit Foyer ein neues Gesicht. Die Kosten für die Maßnahmen wurden mit rund 125.000 Euro kalkuliert.