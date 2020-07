Bildung in Jüchen : 36 neue Überwachungskameras im Schulzentrum

Jüchen Die Stadt lässt das Areal mit zwei Schulen, Sporthalle und Blockheizkraftwerk permanent überwachen, um Vandalismus-Schäden zu verhindern. Die alte Anlage war defekt. Die neue Technik kostet rund 30.000 Euro.

Ohne Kontrolle geht es offensichtlich nicht im Bereich des Schulzentrums an der Stadionstraße. Zur Überwachung der Flächen am gesamten Schulzentrum in Jüchen wurden am Gymnasium, an er Gesamtschule, an der Mensa, der Dreifachsporthalle und am Blockheizkraftwerk insgesamt 36 neue Videokameras installiert. Wie Bürgermeister Harald Zillikens mitteilt, werde es wieder eine permanente Überwachung des Bereichs geben. „Leider ist es in der Vergangenheit dort häufiger zu Sachbeschädigungen und Verschmutzungen gekommen“, sagt der Bürgermeister.