An der Autobahn bei Straelen : Drogenschmuggler mit Heroin im Wert von 1,7 Millionen Euro erwischt

Straelen Die Bundespolizei hat an der Autobahn-Anschlussstelle Straelen zwei Männer gefasst, die eine große Menge Rauschgift in ihrem Auto versteckten. Was ein Richter nach dem Fund anordnete.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, ist es bereits am 19. Juni zur Festnahme der beiden Männer (26 und 28 Jahre) gekommen, die in einem norwegischen Auto unterwegs waren. Da die Reisenden widersprüchliche Angaben zum Reiseweg machten, schauten die Beamten genauer nach. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle wurden Unregelmäßigkeiten im Fußraum und an den Seitenverkleidungen im Kofferraum erkannt.

Nach Öffnung der Hohlräume wurden im Fahrzeug insgesamt 77 Pakete mit 61,65 Kilogramm Heroin gefunden und sichergestellt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Zollfahndungsamt Essen zur weiteren Sachbearbeitung übergeben.

Der Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel liegt bei 1,7 Millionen Euro. Beide Personen befinden sich auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

