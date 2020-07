Schulleben in Straelen : Abschied von der Sekundarschule Straelen

Schulleben in Straelen

Straelen Unter dem Motto „Zehn Jahre im falschen Film“ trafen sich jetzt die Absolventen der fünf Abschlussklassen der Sekundarschule Straelen in der Bofrost-Halle. Obwohl die Pandemie eine gemeinsame Feier unmöglich machte, herrschte eine festliche Stimmung.

Die Sekundarschule Straelen hat in vier Veranstaltungen ihre Abschlussjahrgänge verabschiedet. Aufgrund der Corona-Krise konnte die traditionelle gemeinsame Abschlussfeier nicht über die Bühne gehen. Das Vorbereitungsteam aus Schülern und Lehrern hatte die Bofrost-Halle zum Abschluss-Motto: „10 Jahre im falschen Film“ dekoriert und mit kleinen Sitzgruppen für Absolventen und Eltern außerdem für den nötigen Abstand gesorgt.

Die Veranstaltung begann mit einem kurzen ökumenischen Wortgottesdienst, in dem der Part der Priester per Video eingespielt wurde. Kaplan Ebbo Ebbing hielt eine kurze Predigt zum Motto, und Pfarrer Christian Werner wünschte musikalisch alles Gute. In die Rednerliste hatten sich neben Bürgermeister Hans-Josef Linßen, der ebenfalls eine Videobotschaft schickte, und Schulleiter Patrick Richter auch die beiden Schülersprecherinnen Alyssa Breuer und Vanessa Unruh sowie die Pflegschaftsvorsitzende Jennifer Breuer eingetragen. Musikalisch wurde die Abschlussfeier von der Lehrerband und der Schülerin Zuzanna Razniak bereichert.