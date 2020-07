Aldekerk : Grundstücksangebot für Kerkens Ärztehaus

Die Bürgervereinigung Kerken war unterwegs mit (v.r.n.l.) Ralf Janssen, Patricia Gerlings-Hellmanns, Peter Driessen und Bernd Janssen. Foto: BVK

Aldekerk Apotheker Bernd Janssen will Land für das seit einiger Zeit diskutierte Vorhaben zur Verfügung stellen. Das erklärte er im Gespräch mit den Kandidaten Patricia Gerlings-Hellmanns und Peter Driessen.

Bei einem gemeinsamen Termin in Aldekerk informierten sich BVK-Bürgermeisterkandidatin Patricia Gerlings-Hellmanns und Landratskandidat Peter Driessen über den geplanten Bau eines Ärztehauses in Aldekerk. Apotheker Bernd Janssen erläuterte den derzeitigen Planungsstand und informierte darüber, dass er für diese Baumaßnahme sein Grundstück zur Verfügung stellen würde. Dieses Grundstück liegt hinter seiner Apotheke in Aldekerk mit direkter Anbindung an den großen Einzelhandelskomplex in der Nähe der Bundesstraße 9.

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich Apotheker Janssen mit dem Thema Ärztehaus. Er führte zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Ärzten aus Kerken und Umgebung. In den vergangenen zwei Jahren sind in Aldekerk zwei von drei Ärzten in den Ruhestand gegangen. In einer Praxis konnte ein Nachfolger gefunden werden. Es hatte sich in den Gesprächen auch gezeigt, dass die Ärzte Interesse an einem Ärztehaus haben.

Bürgermeisterkandidatin Patricia Gerlings-Hellmanns, selbst Arzthelferin, hält die Errichtung eines zentralen Hauses für die Gesundheitsversorgung für sehr wichtig. „Mir ist wichtig, dass wir langfristig auch eine Lösung in Nieukerk im Auge haben. Wie schnell es gehen kann, dass ein Arzt seine Praxis schließt und keinen Nachfolger hat, haben wir dort gerade gesehen. Die Gemeindeverwaltung und der Rat müssen in Zusammenarbeit mit den Ärzten hier rechtzeitig die Weichen stellen“, so Gerlings-Hellmanns.

Die Kreisverwaltung beschäftigt sich ebenfalls seit vielen Jahren mit der Thematik „Ärztemangel im Kreis Kleve“. Der Kreis Kleve unterstützt zum Beispiel finanziell die Suche von Nachfolgern für vorhandene Praxen.